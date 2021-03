IN BEELD. Peloton verkent Toscaanse wegen: Strade-koorts stijgt in en rond Siena

Wielrennen Meer veiligheid in de koers? Brandweer­wa­gen scheert rakelings langs peloton tijdens Faun-Ar­dèche Classic

28 februari Alle aandacht in wielerland gaat dit weekend natuurlijk naar het Vlaamse openingsweekend, maar ook in Frankrijk wordt er gekoerst. Gisteren won David Gaudu de Faun-Ardèche Classic. Tijdens de koers ontsnapte het peloton aan een ramp toen een brandweerwagen de renners in de tegenovergestelde ligging kruiste. Als bij wonder kwam er niemand ten val.