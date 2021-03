IN BEELD. Ook het Toscaanse landschap imponeert: Strade Bianche staat opnieuw garant voor schitterende plaatjes

Wielrennen Ode van onze columnist Hugo Camps aan de Strade Bianche: “Beulswerk in de tuin van God”

4 maart Zaterdag staat de Strade Bianche op het menu. Onze columnist Hugo Camps is fan: “Lang werd gezegd dat de Strade het aperitief was voor Milaan-Sanremo. Compleet achterhaald. Ik ken renners die zijn iconische charme niet willen inruilen voor de Ronde of Parijs-Roubaix.”