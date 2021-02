IN BEELD. Ook Deceuninck-Quick.Step, Jumbo-Visma en Alpecin-Fenix verkennen Omloop

Wielrennen Wordt Van der Poel dé man van het voorjaar? “Mentaal blijkbaar zéér belangrijk geweest dat hij Van Aert kon kloppen in de Ronde”

12:16 ‘t Is weer koers! En in aanloop naar het openingsweekend zijn wij met een nieuwe wielerpodcast begonnen. Stijn Vlaeminck spreekt daarin uitgebreid met HLN-journalisten Bart Audoore en Joeri De Knop en onze chef wielrennen Marc Ghyselinck over wat het boeiendste voorjaar sinds lang moet worden. De video met de volledige eerste aflevering van de podcast vindt u HIER terug.