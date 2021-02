IN BEELD. Ook Deceuninck-Quick.Step en AG2R-Belgen verkennen Omloop, wie reed het snelste de Muur op?

Koers kort KOERS KORT. Cavendish start in Le Samyn - Stybar verlaat trainings­kamp na overlijden van grootvader

23 februari De grootvader van Zdenek Stybar is overleden, waardoor de Tsjech terugkeerde naar zijn thuisland. “Dank aan Deceuninck-Quick-Step om me de toelating te geven om van de ene op de andere minuut het trainingskamp te verlaten”, klonk het op Instagram. “Ik kreeg van het team een ploegauto, koersfiets en wat snacks mee voor een trip van 1.500 kilometer. Zo kan ik bij mijn familie zijn in deze moeilijke tijden.”