IN BEELD. Ook Deceuninck-Quick.Step en AG2R-Belgen verkennen Omloop, dezelfde renner het snelste op Muur én Bosberg

UAE Tour Sam Bennett wint na massaspurt vierde etappe van UAE Tour

16:54 Sam Bennett was de snelste in een massasprint in de vierde rit van de UAE Tour, voor David Dekker en Caleb Ewan. De Ier behaalt zo de vijftigste overwinning uit zijn carrière. Thomas De Gendt verrichte veel kopwerk in het peloton, maar waagde zich niet aan een ontsnapping.