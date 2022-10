IN BEELD. Nibali (24ste na een showtje) en Valverde (6de) na hun Last Dance: “Dit was een bijzondere dag”

Ronde van Lombardije Tadej Pogacar wint zijn tweede Ronde van Lombardije: “Mijn seizoen was bijna perfect”

Tadej Pogacar heeft zijn tweede Ronde van Lombardije gewonnen. Na een bom op de Civiglio bleven alleen nog Mas en Landa over. Die laatste moest er diep in de finale nog af. In een sprint met z'n tweeën trok Pogacar zijn tweede zege over de streep. De afscheidnemende Alejandro Valverde werd zesde, Ilan Van Wilder eindigde als eerste Belg op een dertiende plaats.

