Imposante Van der Poel knalt Alaphilippe uit het wiel op slotklim en wint Strade Bianche

De Strade Bianche was dit jaar nog maar aan z’n 15de editie toe, maar de koers is in een korte tijd uitgegroeid tot een van de meest tot de verbeelding sprekende wedstrijden van het jaar. Het deelnemersveld was alvast om van te likkebaarden: mannen-in-vorm Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe namen het op tegen voormalige Tourwinnaars Egan Bernal en Tadej Pogacar. En wat dan gedacht van Wout van Aert? De titelverdediger maakte z’n debuut dit seizoen en maakte zo de ‘Grote Drie’ helemaal compleet.

Een kopgroep met daarbij één Belg (Tosh Van der Sande) haalde nog net de televisieuitzending, maar een rol van betekenis zouden zij niet spelen. Op de vijfde strook van de dag smolt hun voorsprong als sneeuw voor de zon onder impuls van het tempo van Jumbo-Visma. Voor wie eraan twijfelde: Wout van Aert voelde zich wel degelijk klaar om een hoofdrol te vertolken.

Volledig scherm © BELGA

In aanloop naar de strook van Monte Sante Marie - waar de koers elk jaar openbarst - reed een interessant groepje met onder meer Van Avermaet weg. Maar zij werden op de strook zelf overspoeld door Wout van Aert. Zijn hoge tempo zorgde voor een schifting, die enkel de sterksten in het peloton overleefden. Van der Poel, Alaphilippe, Pogacar, Bernal, Pidcock, Gogl en de jonge Simmons. Ook Van Avermaet haakte zijn wagonnetje even aan, maar de olympische kampioen moest de anderen al snel laten rijden. Een achtervolgende groep met onder meer Wellens en Fuglsang leek even weer aan te sluiten, maar ze geraakten er nooit helemaal bij. In de spits viel de onfortuinlijke Simmons dan weer weg met een lekke band.

Volledig scherm © BELGA

Voorin stak Alaphilippe het vuur nogmaals aan de lont op de twee na laatste gravelstrook. De versnelling kostte zowaar de kop van een tot dan uitstekend ogende Van Aert. Ook Pidcock werd uitgeteld, maar het duo kwam op de volgende strook weer aansluiten na een sterk nummertje van onze landgenoot.

Op de laatste gravelstrook van de dag pakte Van der Poel uit met een fantastische demarrage. Alaphilippe moest even passen, maar kwam in de uitloper aansluiten. Even later slaagde ook Bernal daarin, de rest was uitgeteld. Het trio trok met een geruststellende voorsprong naar de slotklim en daar deed Van der Poel z'n kunstje doodleuk nog eens over. Met een indrukwekkende eindsprint verwees hij Alaphilippe naar de tweede plaats, Bernal finishte als derde. Van Aert legde beslag op de vierde plaats.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 7.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De drie topfavorieten voor de Strade Bianche: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. © Instagram/Photo News/BELGA