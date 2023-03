Iljo Keisse over zijn nieuwe leven en job: “We hebben op dit moment helaas geen kopman op het niveau van Van Aert, Van der Poel of Pogacar”

“Ongekende taferelen voor wedstrij­den op dit niveau”: wielerme­dia over de unieke teamspirit bij Jum­bo-Vis­ma

De krachttoer van Christophe Laporte en Wout van Aert in Gent-Wevelgem heeft voor weerklank gezorgd in de internationale wielerpers. Wat denken ze in het buitenland van de geste van Van Aert en de suprematie van Jumbo-Visma? “Van Aert is de ideale teamplayer, een kopman die er ook op gericht is om de renners om hem heen beter te laten presteren.”