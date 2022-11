Iljo Keisse klaar voor zijn allerlaatste beurt in 't Kuipke aan de zijde van Jasper De Buyst: “Nu al kippenvel? Zwijg stil”

KIJK. Ploegen tot overeenkomst gekomen om Keisse en De Buyst samen te laten rijden

Het duo gaat nog in Kopenhagen warmdraaien. Keisse is nog in volle wedstrijdmodus, maar beseft tegelijk dat het de laatste keer is. “Het is wisselend, ik heb al moeilijke momenten gehad in het besef dat het hierna stopt. En volgende week zal het ook emotioneel zijn.”