Iljo Keisse is erop gebrand om van zijn laatste jaar een goéd jaar te maken: “Mijn geloofwaardigheid staat op het spel”

Wielrennen Tadej Pogacar is klaar voor 2022: “Als ik in de Ronde van Vlaanderen een kans krijg, dan pak ik hem”

De conditie is wat ze moet zijn, voor januari althans. In het geval van Tadej Pogacar (23) betekent dat ‘en passant’ een klimrecord breken op de Coll de Rates, trainingsberg bij uitstek in Zuid-Spanje. De Tourwinnaar over zijn doelen anno 2022, zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen en zijn beste dag ooit op de fiets. “Ik heb ondertussen een mooi lijstje waaruit ik kan kiezen, hé.”

10 januari