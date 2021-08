Ilan Van Wilder op ramkoers met Team DSM: “Hopelijk vind ik volgend jaar plezier terug in nieuwe omgeving”

Wielrennen KOERS KORT. Walsleben wint slotetappe Arctic Race of Norway, Hermans eindlaure­aat - Soler naar UAE

8 augustus Philip Walsleben (Alpecin-Fenix) heeft de vierde en meteen ook laatste rit in de Arctic Race of Norway (2.Pro) op zijn naam gebracht. De 33-jarige Duitser was tussen Gratangen en Harstad, na 163,5 kilometer, in een sprint met twee sneller dan de Nederlander Niki Terpstra. De Fransman Alexandre Delettre werd derde. Ben Hermans finishte als 11de en volgt Alexey Lutsenko op als eindlaureaat van deze Arctic Race of Norway. De 28-jarige Kazach haalde het in 2019 voor de Fransman Warren Barguil en de Let Krists Neilands. Door het coronavirus was er in 2020 geen editie van deze Noorse rittenkoers.