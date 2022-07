“Ik zou het altijd doen”: Vingegaard houdt in volle Tour-apotheose in na valpartij Pogacar

In volle afdaling van de Col de Spandelles kwam Tadej Pogacar ietwat ongelukkig ten val op een strookje grind. Gelukkig kroop de Sloveen snel weer op de fiets, maar intussen had Jonas Vingegaard wel al een voorsprong van een tiental seconden opgebouwd. In plaats van door te zetten, wachtte de Deen op Pogacar. De tweevoudige Tourwinnaar bedankte Vingegaard met een handshake. Een mooi moment in volle Tour-ontknoping. “’Bedankt’ zei Pogacar toen hij weer bij me kwam. ‘Natuurlijk wacht ik’, was mijn antwoord. Ik wil niet blijven gas geven als hij ten val komt. Ik zou het altijd doen”, vertelde Vingegaard na de etappe.