“Ik zou al op pensioen kunnen na deze zege”: Pogacar, die pakje friet krijgt, in de wolken na verbluffend nummer in de Ronde

DE PELOTONPRO­NO. Vijf keer Van der Poel als winnaar, drie keer Pogacar en slechts één collega die op Van Aert stemt

Het klassieke wielervoorjaar is terug en dan kan ‘De Pelotonprono’ niet achterblijven. Net als vorig jaar gaan we op zoek naar de beste pronostikeur op twee wielen. Acht profs uit acht verschillende ploegen geven acht weken lang hun tiercé. Voor de Ronde van Vlaanderen licht Jasper Stuyven zijn drie namen toe. “Op de steile hellingen in de finale is Tadej in het voordeel, maar volgens mij zal hij er niet weggeraken van Mathieu.”