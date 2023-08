“Ik weet wat ik moet doen en wat mij de komende jaren te wachten staat”: Remco Evenepoel reageert na WK nog eens op transferheisa

Remco Evenepoel (23) heeft zichzelf niet kunnen opvolgen als wereldkampioen. Na het WK was hij nog eens scherp voor z’n papa Patrick en voor z’n baas, Soudal-Quick.Step-CEO Patrick Lefevere. Die eerste wilde in La Dernière Heure niet garanderen dat zijn zoon in 2024 nog bij de Belgische ploeg rijdt. Lefevere omschreef die uitspraken dan weer als “dom”. “Het is best dat iedereen mij gewoon laat doen”, aldus Evenepoel bij VTM.

Heeft de hele transfersaga rond zijn persoon een rol gespeeld tijdens zijn WK? Volgens Remco Evenepoel niet. “Neen, maar het is best dat iedereen mij gewoon laat doen en dat er weinig commentaar komt zowel vanuit entourage als uit medialand.”

“Ik weet wat ik moet doen en wat mij de komende jaren te wachten staat. Het is gewoon ambetant dat er ondanks een mooie periode altijd iets negatiefs naar boven moet komen, het is precies alsof ik nooit iets goed kan doen”, aldus Evenpoel voor de VTM-micro.

“Dat doet soms wel een beetje pijn, maar kijk: dat is nu eenmaal het leven dat mij sinds de start van mijn carrière bij de profs is toebedeeld. Ik kan er wel mee om, hoor.”

Interview vader Evenepoel

Gisteren blies vader Patrick Evenepoel het verhaal net voor het WK wielrennen eigenhandig nieuw leven in. In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure zei hij dat hij niet kan verzekeren dat Evenepoel volgend jaar nog bij Soudal Quick-Step rijdt.

“We moeten eerst afwachten hoe het team zal evolueren. Remco wil blijven, maar op voorwaarde dat hij volgend jaar in de Tour al competitief kan zijn. Om te kunnen strijden tegen Vingegaard en Pogacar moet de ploeg niet één, maar vier of vijf stappen vooruit zetten.”

Vader Evenepoel had het niet alleen over het samenstellen van een competitieve rondeploeg - Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke verlengden deze week nog hun contract - maar ook over “het beste materiaal, voeding, entourage en trainingskampen”. “Als alles en iedereen rondom Remco perfect is, kan hij meedingen naar eindwinst in de Tour. En dat wil hij ook. Momenteel is het niet zeker of die ambitie realistisch is bij Soudal Quick-Step. Misschien binnen drie jaar wel, maar Remco wil volgend jaar al meedoen.”

Blijkt die doelstelling onhaalbaar, dan sluit Patrick Evenepoel een vertrek van zijn zoon bij de ploeg van Patrick Lefevere niet uit, ondanks een nog meerjarig contract. “Er is interesse in Remco, ja, en niet alleen van Ineos. Ik heb al contact gehad met vijf grote ploegen, waarvan drie zeer concreet (Lidl-Trek, Israel-Premier Tech en BORA-hansgrohe, red.). Dat is logisch, zolang Soudal Quick-Step niet kan garanderen dat Remco volgend jaar zal kunnen strijden voor Tourwinst.”

Ook in een reactie aan onze redactie nam Patrick Evenepoel geen blad voor de mond. “De onduidelijkheid over de toekomst van de ploeg is lastig. We lezen van alles en nog wat. Er werden nog geen betere klimmers aangetrokken. Er waren jongens bereid om te komen, maar allerlei omstandigheden gooiden blijkbaar roet in het eten. We weten niet hoe de vork precies in de steel zit. Ik denk dat het dan toch logisch is dat we ons vragen beginnen te stellen. Ik weet wat Remco wil bereiken, maar de beloftes zijn niet nagekomen. Het contract is er en niemand wil een juridische strijd. Hij moet gewoon kijken waar hij zijn doelstellingen kan halen.”

Voor de microfoon van VTM Nieuws reageerde Patrick Lefevere scherp op de uitspraken van papa Evenepoel. “Ik schrik van niet veel, maar het is dom van hem”, weet de CEO van Soudal Quick-Step. “Vorige week zei Remco zelf nog dat het moet gedaan zijn met die ‘bullshit’. Nauwelijks een week later zegt zijn vader het omgekeerde. De familie Evenepoel moet de violen eens gelijk stemmen. Onze ploeg zet op alle vlakken stappen. De gevolgen van een eventueel vertrek zijn niet te overzien - niet voor hem en niet voor ons. Ik zou dan niet graag in zijn schoenen staan. Als je jouw contract niet respecteert, komt er een rechtszaak van. Ook voor onze sponsors zou dit een ramp zijn.”

Ze moeten me gewoon laten doen. Ik weet zelf het best wat wel en niet kan Remco Evenepoel

Uitspraken die gretig werden gedeeld en die Evenepoel zelf duidelijk niet zinden. “Ik vind persoonlijk dat iedereen beter zou zwijgen”, zei hij voor de start van het WK bij Sporza. “Ze moeten me gewoon laten doen. Ik weet zelf het best wat wel en niet kan. Zowel mijn papa als Patrick zou beter zwijgen”, was Evenepoel duidelijk.

