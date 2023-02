“Ik weet dat ik even snel ben aan het einde van een ronde als in het begin”: flitsende Merlier kietelt met nieuwe sprintzege Jakobsen voor Tour-selectie

Geflitst aan 71 km/u: hoe Remco Evenepoel met drie kopbeurten in één de ploegen­tijd­rit in de UAE Tour naar zijn hand zette

Remco Evenepoel kwam naar de UAE Tour voor een top drie in de ploegentijdrit en top drie in het eindklassement. De ploegentijdrit werd gisteren gewonnen en ook de eindzege is binnen bereik. Leider is hij nog niet, maar thuisploeg Team UAE geeft zich al gewonnen na indrukwekkend vertoon van onze landgenoot in het werk tegen de klok. “Eén minuut goedmaken op deze Remco... Hoe moet je daar aan beginnen?”