“Ik voel me boos, teleurgesteld en vernederd”: Amerikaanse veldrijdster kondigt einde carrière aan nadat ze geklopt wordt door transgender

De Amerikaanse Hannah Arensman (25) stopt met veldrijden. Een naam die u wellicht weinig zegt, maar de reden van haar pensioen is best bijzonder. Arensman kapt ermee omdat ze het voortdurend moet opnemen tegen - en al geklopt werd door - transgender rensters.

“Ik heb besloten om mijn carrière te beëindigen. Mijn familie was getuige van hoe een ‘man’ voor mij finishte. Ze moesten erdoor huilen.” De Amerikaanse Hannah Arensman hangt diep bedroefd haar fiets aan de haak. Ze pikt het niet langer dat transgender rensters mogen deelnemen aan vrouwenkoersen.

In haar laatste wedstrijd, de Amerikaanse kampioenschappen veldrijden in december, eindigde ze als vierde, geflankeerd door twee transgenders. De druppel voor Arensman. “’Mannelijke’ renners eindigden als derde en vijfde. Het ontmoedigt me om elke dag zo hard te trainen en dan te moeten verliezen van een ‘man’ die een oneerlijk fysiek voordeel heeft. Hoe hard ik ook train, het maakt niets uit. Ik voel mee met jonge meisjes die opgroeien in een tijd waarin ze geen eerlijke kans meer krijgen om de nieuwe recordhouders en kampioenen in de wielersport te worden.”

Het podium van de Amerikaanse kampioenschappen veldrijden, met transgender Austin Killips (3de)

De transgender die Arensman net van het podium hield, was Austin Killips (27). De transvrouw liet zich in januari nog opmerken bij ons door derde te eindigen in de Kasteelcross in Zonnebeke. Killips finishte op bijna drie minuten van winnares Betsema, maar kwam toch vierend over de streep - het was namelijk haar eerste podiumplaats in een Europese cross.

Quote Ik voel me boos, teleurge­steld en vernederd door de beleidsma­kers van onze sport. Zij vinden het blijkbaar niet nodig om eerlijke concurren­tie voor vrouwen te garanderen. Hannah Arensman

Arensman reed in haar korte carrière vooral naar zeges en ereplaatsen bij veldritten in de Amerikaanse staat North Carolina. Doorbreken op het nationale en internationale toneel zat er nooit echt in. En ook daarvoor wijst Arensman naar de deelname van transgender rensters. “Het is krankzinnig om te moeten denken dat ik geen internationale selectie gekregen heb omdat een ‘man’ mijn plaats inpikte. Ik voel me boos, teleurgesteld en vernederd door de beleidsmakers van onze sport. Zij vinden het blijkbaar niet nodig om eerlijke concurrentie voor vrouwen te garanderen.”

Hannah Arensman.

