“Ik vertrouw die gast niet”: Thomas had snel door dat Roglic helemaal geen zwak moment kende, net zoals grappende ploegmaat Kuss

Een zwak moment? Geen sprake van. Primoz Roglic werd donderdag in de achttiende Giro-etappe even op achterstand gezet, maar trok nadien stevig door. Concurrent Geraint Thomas: “Ik vertrouw die gast niet.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Primoz Roglic hing tijdens de achttiende etappe een tijdje achteraan in de groep der favorieten. Sterker nog: de Sloveen moest zelfs een gaatje laten. Al had rozetruidrager Geraint Thomas snel in de mot dat de kopman van Jumbo-Visma wel degelijk in orde is. Ook Roglic’ ploegmaat Sepp Kuss panikeerde niet. “Primoz was een beetje te relaxed. Ik hoorde van andere teams dat hij gelost was. En ik zei: ‘Nee, hij heeft gewoon zijn koffie niet gehad deze ochtend’”, lachte de Amerikaan. ‘t Was gewoon een moment van onoplettendheid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Thomas besloot dan ook niet door te trekken met zijn ploeg. “Roglic had het niet moeilijk. Ik vertrouw die gast niet”, klonk het in zijn podcast ‘Watts Occurring’. “Hij is altijd moe of zijn benen doen pijn en vervolgens wint hij de etappe.”

De Brit moest uiteindelijk nog diep gaan om Roglic te volgen. “Het leek wel alsof hij aan het trainen was. Hij versnelde steeds tien seconden en hield daarna weer in. Het was een soort Zuid-Amerikaanse manier van klimmen, met veel tempowisselingen. Zo wilde hij me lossen. Maar ik was echt niet van plan om hem te laten rijden.”

KIJK. Kuss maakt move, Roglic versnelt nadien zelf

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.