“Ik kon alleen maar hopen dat ik kon blijven volgen": bekijk hoe iedereen zit te sterven in het wiel van sprintlocomotief Evenepoel

WielrennenHet was skarten , zoals Yves Lampaert zelf zo mooi en toepasselijk in het West-Vlaams kan zeggen. Het hele peloton had gisteren moeite om het wiel van Remco Evenepoel te houden in de finale van de openingsrit van de Ronde van Algarve. Fabio Jakobsen rondde het indrukwekkende nummer met een grijns af. “Ik kon alleen maar hopen dat ik kon blijven volgen.”

Fabio Jakobsen en Quick.Step-Alpha Vinyl zijn schijnbaar niet te kloppen als het op een massasprint aankomt. Gisteren schoot de Nederlander voor de derde keer raak in zijn tot nu toe vier massasprints in 2022. Jakobsen scoort dit jaar voorlopig aan 75 procent. De Nederlander is zo na zijn horrorcrash twee zomers geleden weer uitgegroeid tot de snelste sprinter van het pak. Eén van de sleutels van het succes: Remco Evenepoel, zowaar.

Volledig scherm Remco Evenpoel beukte gisteren indrukwekkend op kop van het peloton. © Eurosport

Onze landgenoot stelt dit jaar voor het eerst écht zijn locomotief ten dienste van de sprinttrein van Quick.Step-Alpha Vinyl. In een ideale wereld bestaat zo’n sprinttrein uit minstens vier man. Het laatste wagonnetje is uiteraard de spurter die het in de laatste hectometers moet afmaken. Hij wordt gegangmaakt door een sprintloods - de voorlaatste van de trein die in het beste geval op 500m van de streep aan kop verschijnt.

Om spurter (Jakobsen) en loods (in dit geval Van Lerberghe) in stelling te brengen op kop van het peloton zijn er in de laatste 2 à 3 kilometer twee tempobeulen nodig. De eerste (Evenepoel) trekt het tempo op tot anderhalve kilometer van de aankomst, de tweede (Lampaert) neemt daarna over met de loods en de spurter in het wiel tot pakweg 600m van de meet. Quick.Step-Alpha Vinyl voerde dat plannetje gisteren tot in de puntjes uit.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Panzerwagen

Vooral de snoeiharde beurt van Evenepoel waarbij het treintje op de rails werd gezet maakte indruk. Het nummertje kan de vergelijking met de kopbeurten van de beste Tony ‘Panzerwagen’ Martin een aantal jaar geleden doorstaan. Evenepoel nam de kop op 3 kilometer van het eind en bleef doorperen tot net voor de vod. Niemand kwam erover. De snelheid lag zo hoog dat er van opschuiven geen sprake was, integendeel.

Bert Van Lerberghe stak na de winst dan ook de pluimen op de hoed van Evenepoel. “Op twee kilometer van de streep lag een helling. Remco reed daar een tempo om u tegen te zeggen. Ik zat toen te hopen dat ik kon blijven volgen en na de top versnelde hij nog eens. Yves die in zijn wiel zat, riep toen: ‘Rustig, Remco.’ Het was nodig, want achter mij hoorde ik Fabio ook lawaai maken”, aldus Van Lerberghe.

IN KAART: (een deel van) de kopbeurt van Remco Evenepoel op Strava

Volledig scherm Het beulwerk van Evenepoel in kaart op Strava. In dezelfde strook reden Meeus en Hoole één secondje sneller om op te schuiven in het wiel van de Quick.Step-trein. Evenepoel reed een kleine minuut aan gemiddeld bijna 63 kilometer per uur. Zijn wattages houdt hij verborgen. © Strava

Klasse

Evenepoel was in de openingsrit van de Ronde van Algarve niet aan zijn proefstuk toe, ook in de tweede rit van de Ronde van Valencia schudde hij een tiental dagen geleden een dergelijk nummer uit zijn mouw, ook toen won Jakobsen. In de vierde rit ging hij dan weer iets te voortvarend te werk waardoor Lampaert het wiel kwijtraakte en Jakobsen in de achtergrond verzeild raakte. Moschetti won. (lees verder onder de video)

Met zijn activiteiten in de sprinttrein van Quick.Step-Alpha Vinyl heeft Evenepoel een prima manier gevonden om zich door de meestal nerveuze laatste kilometers van vlakke ritten in etappekoersen te manoeuvreren. Het zijn details die hij nu oppikt en later nog van pas zullen komen. Het kost energie, maar Evenepoel doét het graag. En als dan ook de ploeg er wel bij vaart...

Fabio Jakobsen: “Met zo’n lead-out kon ik niet verliezen. Een klassementsrenner die helpt in de sprinttrein, dat gebeurt niet vaak. Klasse wat Remco deed.”

