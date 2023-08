“Ik heb sterretjes gezien”: Axel Laurance pakt wereldtitel bij de beloften in Glasgow

Ontlakte fiets en twee dagen na Roubaix al tests op de piste: hoe Wout van Aert van WK-tijd­rit hoofddoel maakte

Mathieu Heijboer is Head of Performance van Jumbo-Visma. Het brein achter de fenomenale Tour-tijdrit van Jonas Vingegaard trok na afloop op vakantie naar Lago Maggiore, maar sinds dinsdag logeert hij in het hotel van de Belgen in Stirling. Speciaal overgevlogen. “Als Wout van Aert van deze tijdrit een hoofddoel maakt, is dat ook een hoofddoel van ons.”