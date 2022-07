“Ik heb hem nog nooit zo ziek gezien": ook Sarah is blij dat riem er even af mag bij Wout van Aert

WielrennenZe is fier, maar toch vooral ook blij dat de voet even van het gaspedaal kan. Dat blijkt uit alles wat Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, zei bij onze collega’s van VTM Nieuws, gisteren in het kader van het na-Tourcriterium in Herentals. “Ik vind het echt chique dat hij zoveel moeite doet voor zijn fans”, aldus De Bie, die haar partner naar eigen zeggen “nog nooit zo ziek heeft gezien.”

“Het was een streling voor het oog", zo beschrijft ook Sarah De Bie de Tour van haar steun en toeverlaat Wout van Aert. “Zo drie weken naar de koers kijken... Ik kijk anders ook graag, maar nu was het zó mooi om te zien, ook als team, dat ik elke dag ben blijven kijken. Elke dag moet ik knipperen met mijn ogen. Ze hebben me gevraagd hoe het is om samen te zijn met een van de betere renners in de wereld, maar voor mij blijft hij de vader van onze zoon en mijn man. Maar het is niet normaal hoe er naar hem wordt opgekeken - zowel volwassenen als kindjes.”

Quote Ik denk dat hij heel hard afgezien heeft - zeker de dag voor de laatste tijdrit. En er is ook decompres­sie. Ik heb ‘m nog nooit zo ziek gezien. Hij heeft zich echt al twee keer moeten opladen om er te zijn, ik vind het chique dat hij zoveel moeite doet voor z'n fans Sarah De Bie

Maar toch is ze ook blij dat er nu even tijd is om wat uit te blazen. “Ik denk dat hij heel hard afgezien heeft - zeker de dag voor de laatste tijdrit. En er is ook decompressie. Ik heb ‘m nog nooit zo ziek gezien. Hij heeft zich echt al twee keer moeten opladen om er te zijn, ik vind het chique dat hij zoveel moeite doet voor z'n fans. Deze ochtend stond hij op en dacht hij dat het wel zou beteren, maar hij heeft de hele dag op de zetel gelegen. ‘k Ben toch blij dat hij hier kon zijn”, aldus De Bie, die ook nog een pluim had voor de vele uitzinnige fans. “Het is niet te vergelijken met hoe het anders is. We hebben corona gehad, hij heeft zo’n Tour gereden en dan denk ik dat het eens zo mooi is om hier te kunnen fietsen.”

Vrijgezellen

Toch zal het nog even duren vooraleer het gezin-Van Aert met z’n drietjes van vakantie kan genieten. “Ik vertrek morgen (vandaag, red.) op vrijgezellen”, lacht De Bie. “We hebben nog geen vakantie geboekt, want waarschijnlijk wordt het een hele drukke septembermaand. We denken thuis gewoon even te genieten, de kleine ook terug wat structuur geven na Frankrijk... Eventjes thuis genieten en dan zien we wel”, besluit ze.

