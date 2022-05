"Ik heb haar echt wel gemist", herbekijk hier het eerste interview van Remco Evenepoel en zijn verloofde Oumi

Wielrennen Wuyts & Boonen over een safety car in het wielrennen: “Moet je die renners vooraan straffen?”

Ook dit voorjaar werd het peloton geteisterd door massale valpartijen. Denk maar aan de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. In een nieuwe aflevering van Wuyts & Boonen wordt er gedebatteerd of de intrede van een safety car in het wielrennen een goed idee zou zijn. Tom Boonen is alvast nog niet overtuigd. “Moet je een wedstrijd neutraliseren voor een val in de derde groep?”

27 april