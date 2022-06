“Ik heb er geen woorden voor”: Cameron Vandenbroucke fier op tweede Belgische titel van haar vriend Tim Merlier

Wielrennen Wat een overmacht: Pogacar laat zege aan ploegmaat Majka na verlies van een potje... blad-steen-schaar

Dat heet dan indruk maken: Tadej Pogacar heeft de voorlaatste rit in de Ronde van Slovenië opnieuw naar zijn hand gezet met ploegmaat Rafal Majka. De Sloveense Tourwinnaar liet de zege in de koninginnenrit van de ronde van zijn eigen land aan zijn meesterknecht nadat ze met z’n tweeën op een vijftal kilometer van de meet waren weggereden op de slotklim. Pogacar en Majka reden in de laatste kilometer rond als was het een doorgedreven training bergop. Het duo kon van ver beginnen vieren, een potje blad-steen-schaar zou over de zege beslissen. Pogacar koos voor steen, de Pool voor blad. Majka mocht zo een wiel eerder dan Pogacar over de meet rijden. Het is voor de Pool de tweede ritzege van de week. Pogacar blijft uiteraard leider. Een eerste groepje achtervolgers met onder meer Ravasi, Barcelo en Albanese kwam 20 seconden later over de meet.

