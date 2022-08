“Ik heb een medaille, maar 't is het verkeerde kleurtje”: Tim Merlier moet genoegen nemen met brons op EK wielrennen

EK WIELRENNENSoms moet je in een spurt gewoon je meerdere erkennen: Tim Merlier was sterk in de spurt aan de Odeonplatz in München maar Fabio Jakobsen en Arnaud Démare waren nog sterker . De Oost-Vlaming moest zo genoegen nemen met brons op het EK wielrennen. “Het verkeerde kleurtje," sakkerde hij.

209 kilometer lang verliep het EK in München volgens plan. De Zwitser Silvan Dillier en Oostenrijker Lukas Pöstlberger gingen er vroeg vandoor, reden een voorsprong van meer dan drie minuten bij elkaar tot het peloton hen op 28 kilometer van de meet weer opraapte. Alleen Pascal Ackermann zorgde met een val even voor opschudding: de Duitse spurthoop verschoof zo naar Phil Bauhaus.

Hij kwam er in de sprint evenwel niet aan te pas. Tim Merlier wel. De Belgische kampioen had z'n zinnen gezet op het EK. Hij zag het wel zitten om over enkele weken z'n nieuwe truitje bij Soudal-Quick.Step te kunnen showen. Het witte shirt met sterretjes belandde ook bij het team van Patrick Lefevere, maar niet dankzij Merlier. De Oost-Vlaming kwam te vroeg op kop en werd aan de finish nog bijgehaald door de Nederlander Fabio Jakobsen, op het EK al aan z’n twaalfde seizoenszege toe. De Fransman Arnaud Démare snoepte Merlier uiteindelijk nog het zilver af.

Merlier, met brons om de hals, stak zijn ontgoocheling niet weg: “Ik heb een medaille, maar 't is het verkeerde kleurtje. De timing zat niet honderd procent juist. Als ik tien of vijftien meter later aan mijn sprint kan beginnen, heb ik gewonnen spel. Het lag niet aan de lead-out van Edward (Theuns, red.) en Bert (Van Lerberghe, red.), die was nagenoeg perfect. Op Edward vertrouw ik blindelings en Bert heeft me zo lang mogelijk uit de wind gezet, maar ik moést aangaan want hij was snelheid aan het verliezen. Ik wist dat het te vroeg was maar ik kon niet anders. Het is ook geen schande van Jakobsen te verliezen. Als de rollen omgekeerd waren en ik in zijn wiel had gezeten, had de uitslag er misschien anders uitgezien.”

Quote We komen misschien te vroeg, maar beter te vroeg dan nooit (lacht) Bert Van Lerberghe

Op 800m van de meet zette Theuns de spurt in. Achteraf bekeken misschien te vroeg, erkende hij. “De timing zat kon beter, al bij al zetten we toch een mooie lead-out op de rails. Maar we kwamen om te winnen. Goud was het doel. Eigenlijk reden we een fantastische race en kwamen we nooit in de problemen.” Op 400m nam Van Lerberghe over. “Ik wist dat de kans bestond dat Fabio nog over Tim zou gaan. Er stond tegenwind en Fabio zat in z'n wiel. We komen misschien te vroeg, maar beter te vroeg dan nooit (lacht). Wat mij betreft, zijn Fabio en Tim momenteel de twee snelste spurters ter wereld. Dan is het geen schande om te verliezen.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout nam z'n renners niets kwalijk. “Ze deden allemaal perfect hun job. Tim gaat in de toekomst nog veel ritten winnen maar hij zal niet meer zo vaak op zo’n goeie lead-out kunnen rekenen. Het kwam op 25 meter aan. Je moet er gewoon op gokken dat Jakobsen van verder moet komen. Er was ook geen andere optie. Uit z’n wiel komen: vergeet het maar. Je moet aangaan voor hij dat doet. Fabio kwam heel snel op, daar was weinig tegenin te brengen. De jongens deden wat ze moesten deden, voerden tot in de puntjes uit wat van hen was gevraagd maar in een massasprint liggen winst en verlies dicht bij mekaar. En vandaag was Jakobsen de beste.”

Merlier zal de ontgoocheling snel moeten doorspoelen want over vijf dagen stuurt Alpecin-Fenix hem naar de Vuelta. “Mijn snelheid en conditie zijn er. Op de klimmetjes onderweg had ik vandaag geen problemen. Maar in een ééndagskoers kan ik altijd wat meer dan in een ronde. Als ik vermoeid word, dan is mijn punch wat weg. Hopelijk kan ik in de Vuelta snel scoren, dan gaat niemand nog klagen.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Alles liep perfect tot op 25 meter van de streep”

Edward Theuns: “We reden een sterke koers”

Dries De Bondt: “Achteraf bekeken, brengen we Merlier misschien iets te vroeg”

