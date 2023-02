“Ik heb dat toch een beetje licht opgenomen”: Tim Merlier neemt al meteen voor drie weken afscheid van pas geboren zoon Jules

KIJK. Vorige maand had Merlier het nog over het vaderschap: “Ik hoop dat ik er klaar voor ben”

Jules Merlier is geboren op 1 februari, om 12:21 pm. Papa Tim Merlier is behoorlijk precies over het tijdstip waarop zijn zoon is geboren. “Mama heeft het goed gedaan en de zoon ook. Iedereen is gezond”, zegt hij trots. En de geboortedatum is ook goed. Het wielerseizoen is nog niet begonnen voor Tim Merlier. “Het is de eerste keer dat ik papa word en ik ben blij dat ik bij de geboorte was.”