“Ik had een beetje vertraging”: Wout van Aert vertrekt na blindedarmontsteking op hoogtestage

Giro Tweevoudig ritwinnaar Caleb Ewan stapt al vroeg uit de Giro

15 mei Vanmiddag op de Twitter van Lotto-Soudal: “Voor het eerst in de puntentrui tijdens een grote ronde, geniet ervan Caleb Ewan!”. Een uurtje later zit de Giro er al op voor de Australiër. Hij stapt af na een vijftigtal kilometer in rit acht met knieproblemen. Ewan won al twee ritten in deze Ronde van Italië.