“Ik ga vol voor de groene trui”: Wout van Aert heeft zijn plan voor de Tour van 2022 klaar

Wielrennen Onze man ging de sfeer van de ‘Zesdaagse light’ opsnuiven: “Als iedereen zijn best doet, kan deze week een feest worden”

Topsport of volksfeest? Normaal gaan de twee hand in hand tijdens de Gentse zesdaagse, gisteren was het kiezen. Een pintje drinken kon niet rond de piste. Het Kuipke was exclusief voor de renners en de échte wielerfans. En dat werkte zowaar.

17 november