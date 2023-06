“Ik ben niet van plan om de geboorte van mijn tweede zoon te missen”: wat zijn de gevolgen van een mogelijk vroegtijdige exit Wout van Aert in de Tour?

KIJK. Hoogzwangere Sarah in de Ronde van Zwitserland

Deze Ronde van Zwitserland is een kleine familie-uitstap voor Wout van Aert. Na weken op hoogte te hebben geleefd en getraind, eerst op de Sierra Nevada en dan in de buurt van Livigno, was Wout van Aert de voorbije dagen in het gezelschap van zijn vrouw Sarah en hun zoontje Georges. Ook de ouders van Wout van Aert hebben de verplaatsing naar Zwitserland gemaakt.

Sarah is hoogzwanger en eind juli wordt Wout van Aert voor de tweede keer vader. Dat wordt, met het oog op de wielerkalender, precisiewerk. Van Aert rijdt van 1 tot 23 juli de Tour de France. En op 6 augustus wordt in het Schotse Glasgow het WK wielrennen op de weg gereden. Vrijdag 11 augustus vindt dan het WK tijdrijden plaats. In de Tour rekent een hele Jumbo-Visma ploeg op hem, Jonas Vingegaard nog het meest. Voor het WK is Van Aert zowel op de weg als tegen de klok bij de favorieten.

In normale omstandigheden valt de geboorte ergens tussen het einde van de Tour en het WK. Maar zeker is dat natuurlijk niet.

Wat wil dat zeggen voor de Tour en de ambities die zowel Wout van Aert als zijn team Jumbo-Visma hebben? Het hoeft geen betoog hoe groot de rol van Wout van Aert de voorbije jaren is geweest in het succesverhaal dat zijn ploeg Jumbo-Visma er sinds 2019 heeft geschreven. Van Aert is een negenvoudige etappewinnaar, hij won vorig jaar de groene trui en vooral: hij speelde vorig jaar een sleutelrol in de eindzege van zijn Deense kopman Jonas Vingegaard.

Wout van Aert trekt dit jaar naar de Tour met het vaste voornemen om “zoveel mogelijk” ritten te winnen. De groene trui is dit keer geen doel. En als het dat wel was, dan zou ook dat een gecompliceerde missie worden.

Wout van Aert houdt er namelijk rekening mee dat hij vroegtijdig uit de Tour stapt. Gisteren bij de start van de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland bevestigde hij dat hij er de man niet naar is om de geboorte van zijn tweede zoon te missen. “Dat ben ik niet van plan.”

Het is niet omwille van het komende vaderschap dat hij niet inzet op de groene trui, aldus Van Aert. “Maar uiteraard houd ik er rekening mee dat ik bij de geboorte wil zijn.”

Een vroegtijdige exit van Van Aert zal dan gevolgen hebben voor hoe Jonas Vingegaard zijn jacht op de gele trui verder zet. Maar dat zien ze dan blijkbaar wel. Daarover wilde niemand in de ploeg gisteren communiceren.

Vroeger kan, later dan eind juli kan de geboorte natuurlijk ook plaatsvinden. En heeft dat dan gevolgen voor de deelname van Van Aert aan het WK? “Zeker niet”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik heb daar een beetje met Wout over gesproken, tijdens onze verkenning van het WK parcours in Glasgow. We zullen zeker flexibel zijn, als het nodig is, voor wat dan ook. Maar zeker is dat Wout het WK rijdt, geen twijfel mogelijk.”

