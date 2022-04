“Ik ben blij dat het plannetje heeft gewerkt”: Remco Evenepoel nieuwe leider in Ronde van het Baskenland na zware etappe, ritwinst voor Carlos Rodriguez

WielrennenRemco Evenepoel (22) is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot van Quick.Step-Alpha Vinyl reed in de finale van de zware vijfde etappe weg met een elitegroepje en werd derde in de daguitslag. De ritzege was voor Carlos Rodriguez. Evenepoel begint morgen met een voorsprong van 2 seconden op Daniel Felipe Martinez aan de slotrit.

‘Money time’ breekt zo stilaan aan in de Ronde van het Baskenland, want vandaag kregen de renners de voorlaatste etappe voor de wielen geschoven. Op het menu stond een lastige rit met vijf gecategoriseerde beklimmingen en haast geen meter vlak. De aankomst lag bovendien op een steile slotmuur met stijgingspercentages tot 16%. Een belangrijke afspraak voor de klassementsmannen - kon Remco Evenepoel z’n tweede plek in de stand verdedigen of zelfs verbeteren? Dat was de hamvraag.

Koersen dan maar. ‘t Was wachten op de Bedarona - de tweede beklimming van de dag - alvorens een groepje van zeven zich wist los te rukken. Opvallende aanwezige: Pello Bilbao, vanochtend zesde in de stand op slechts 19 seconden van leider Primoz Roglic. De alarmbellen gingen af bij Jumbo-Visma, dat meteen de achtervolging inzette in het peloton. Uiteindelijk besliste Bilbao zelf om zich weer te laten inlopen.

In de kopgroep haakten Sepp Kuss en Sergio Samitier af op de beklimming van de Gontzegaraigana, maar in de afdaling ging het ook voor Lucas Hamilton gruwelijk mis. De Australiër van BikeExchange schatte een bocht verkeerd in en dook over de vangrail. De schade leek mee te vallen, maar Hamilton kon na enkele minuten bekomen toch niet meer verder.

Intussen toonde Marc Soler zich voorin de grote motor. De Spanjaard van UAE knapte het leeuwendeel van het werk op met landgenoot Carlos Rodriguez als zandzakje aan het wiel. Soler volgde in de stand op slechts een dikke minuut van Roglic en vormde dus ook een bedreging voor Rodriguez’ ploegmaats Adam Yates en Daniel Felipe Martinez, de ritwinnaar van gisteren. In het peloton moesten Quick.Step-Alpha Vinyl (voor Evenepoel) en Jumbo-Visma (voor Roglic) de tenen uitkuisen om Soler weer tot de orde te roepen.

Soler weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar verloor van z'n pluimen in het lastige stuk richting de voet van de laatste echte beklimming. Daar ontbond Remco Evenepoel z'n duivels. Onze landgenoot versnelde en kreeg Vingegaard, Mas, Martinez, Izagirre, Bilbao en Vlasov mee. Leider Roglic bleef verrassend zitten.

Evenepoel en z'n kompanen vonden elkaar, maar voor de ritzege kwamen ze te laat. Want voorin liet Rodriguez - na tientallen kilometers in het wiel gezeten te hebben - de arme Soler achter. De jonge Spanjaard zag nog af bij de beesten in de steile slothectometers, maar hield stand. Ploegmaat Martinez werd tweede, Evenepoel derde. Onze landgenoot werd zo de nieuwe leider met 2 seconden op Martinez, een voorsprong die hij morgen mag verdedigen in de lastige slotrit.

“Het was een heel hectische finale. De regen was de oorzaak dat het niet tot een echte sprint kwam. Op 75 meter van de finish slipte ik, waardoor ik enkele posities verloor. Vervolgens gingen Vingegaard en Vlasov tegen de vlakte", deed Evenepoel zijn relaas.

Onze landgenoot kwam ook nog even terug op zijn versnelling op vijftien kilometer van de streep. “Ik viel aan op het juiste moment. Er was even een vlak stuk tijdens de beklimming waar iedereen dacht aan uitrusten, maar ik wou het tempo net hoog houden. Voor de wedstrijd hadden we dat binnen de ploeg al besproken. Ik ben blij dat het plannetje heeft gewerkt. Daarnaast hoopte ik dat we Rodriguez niet meer gingen terughalen. Op die manier waren de tien bonificatieseconden weg.”

