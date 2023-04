“Ik acht de kans heel, heel groot dat het WK naar Brussel komt”: Belgische wielertop “trots en vereerd” dat UCI kandidatuur in overweging neemt



“We zijn trots en vereerd dat de UCI onze kandidatuur in serieuze overweging neemt.” Wouter Vandenhaute (Flanders Classics) is hoopvol dat het WK in 2030 in onze hoofdstad verreden wordt. “Ik heb er vertrouwen in. Of er al iets geweten is over het parcours? Neen.” Ook Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, heeft er een goed gevoel bij. “We hebben enkele troeven in handen.”