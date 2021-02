IJzersterke Wellens soleert naar zege in Ster van Bessèges - vier Belgen in de top vijf

Wielrennen Bernal eindelijk naar de Giro: “Ik wilde er altijd al rijden, al sinds ik prof werd in 2016"

4 februari De knoop bij Ineos is doorgehakt. Egan Bernal rijdt in 2021 de Giro, Geraint Thomas is de kopman voor de Tour de France. Bernal krijgt daarmee wat hij wil. Hij won de Tour in 2019, moest opgeven in 2020 en zei enkele weken geleden dat hij in 2021 de Giro boven de Tour verkiest.