IJzersterke Wellens soleert naar zege in Ster van Bessèges en pakt ook de leiderstrui - vier Belgen in de top vijf

Wielrennen Egan Bernal wil na rugproble­men opnieuw de oude worden: “Ik moet weer gelukkig worden op mijn fiets”

4 februari Egan Bernal (24) had sinds 15 september 2020 geen koers meer gereden. Gisteren was hij blij dat hij weer een wielrenner is. De Colombiaan stond in Bellegarde aan de start van de Ster van Bessèges. “Ik probeer van de koers te genieten”, zegt hij. Winnen, dat is voor later.