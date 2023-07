Iets voor de Belgen? Olympische wegrit in Parijs langs Versailles en heuvel van Montmartre, biljartvlakke tijdrit

Ook Armstrong en Bruyneel begrijpen tactiek Jum­bo-Vis­ma niet: “Waarom nam Vingegaard niet gewoon even de kop?”

Ook Lance Armstrong en Johan Bruyneel zijn het er roerend over eens: Jonas Vingegaard heeft Wout van Aert gisteren in de steek gelaten. De ex-renner en voormalige ploegleider vinden dat de Deen ploegmaat Van Aert een dienst had kunnen en misschien wel moeten bewijzen. “Het is in Vingegaards belang dat Van Aert vroeg in de Tour een etappe wint.”