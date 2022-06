Iedereen tiptop in orde? De laatste maanden van de Tourfavorieten in een notendop: van Pogacar over Vingegaard tot Vlasov

Tadej Pogacar, 23 jaar, UAE-Emirates: 24 koersdagen, 10 zeges

Is hij te kloppen? Vorig jaar was er na het wegvallen van Primoz Roglic eigenlijk niets aan te doen. Alleen op de Mont Ventoux wankelde hij heel even alvorens zich in duel met Jonas Vingegaard te herpakken. In 2022 gaat de Sloveen op zijn elan verder. Hij won twee ritten en het eindklassement van de UAE Tour en tekende enkele weken later voor hetzelfde in de Tirreno-Adriatico. Tussendoor won ‘Pogi’ ook vrij imponerend de Strade Bianche. In de klassiekers verraste hij met een vijfde plaats in Milaan-Sanremo en een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. In de Waalse Pijl toonde hij een iets menselijker gelaat met een 12de plaats. Zijn titel in Luik-Bastenaken-Luik verdedigen lukte niet voor Pogacar, de Sloveen vloog na de Waalse Pijl terug naar Slovenië om verloofde Urska Zigart bij te staan bij het verlies van haar moeder.

Sindsdien verdeelde de tweevoudige Tour-winnaar z’n tijd tussen heimat Slovenië, thuisbasis Monaco en een hoogtestage van drie weken in het Noord-Italiaanse Livigno. In aanloop naar de Tour reed Pogacar maar één wedstrijd: de Ronde van Slovenië. Hij ontweek daarmee andere Tour-favorieten die traditiegetrouw voor de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland kozen. Voor eigen publiek zette Pogacar met twee ritoverwinningen en de eindzege de puntjes op de i. Een derde ritzege schonk hij na een potje blad-steen-schaar weg aan luitenant Rafal Majka. Nog dit: begin april ging Pogacar de kasseien van de Roubaix-rit verkennen. Al liet zijn raid op de Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen weinig aan de verbeelding over. Pogacar bleef overigens ook van corona gevrijwaard in zijn voorbereiding op de Tour, zijn besmetting dateert van februari.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © AFP

Primoz Roglic, 32 jaar, Jumbo-Visma: 26 koersdagen, 4 zeges

Als de logica gerespecteerd wordt, is hij de grote uitdager van Tadej Pogacar. Vorig jaar miste Primoz Roglic zijn kans door een val in de eerste week. Twee jaar geleden was er die fameuze tijdrit op La Planche des Belles Filles. Roglic heeft in die zin een nemesis aan landgenoot Pogacar. De twee komen goed overeen, maar ontlopen elkaar al bijna een heel jaar in de koers. Enkel in Milaan-Sanremo stonden ze samen aan de start. Pogacar werd vijfde, Roglic 17de. De voormalige schansspringer won voorafgaand een rit en het eindklassement in Parijs-Nice, al was er in de laatste rit een heel goeie Wout van Aert nodig om het geel in Nice over de streep te trekken.

Ook Roglic deed in het voorjaar aan kasseigewenning. Hij opteerde voor de GP Denain en kwam daar ondanks een verre ereplaats uitstekend voor de dag. Smet op zijn voorjaar waren vervolgens wel de knieproblemen die hij opliep in de Ronde van het Baskenland. Roglic won er de openingstijdrit, maar finishte in het eindklassement als achtste. Uit voorzorg werden de Ardennenklassiekers geschrapt. In de maand mei ging het vervolgens naar Sierra Nevada voor een hoogtestage. Roglic reed daarna nog de Dauphiné (eindwinst) in aanloop naar de Tour om vervolgens een tweede hoogtestage in Tignes eraan te plakken. Van daaruit werden enkele bergritten verkend. Het Sloveens kampioenschap liet hij net als Pogacar schieten.

Volledig scherm Primoz Roglic. © Photo News

Jonas Vingegaard, 25 jaar, Jumbo-Visma: 26 koersdagen, 2 zeges

Of wordt Jonas Vingegaard opnieuw het alfamannetje bij Jumbo-Visma? De Nederlandse ploeg is in elk geval van plan om Pogacar met een tweetand aan te pakken. Het Deense uiteinde van de vork toonde zich in de Dauphiné bij momenten de evenknie en bij momenten misschien wel de betere van medekopman Primoz Roglic. Vingegaard werd tweede in het eindklassement en won de zware bergrit met aankomst op Plateau de Salaison. De lookalike van Macauley Culkin telt net als Roglic 26 koersdagen dit jaar. De Deen begon zijn seizoen met een overwinning op zijn tweede koersdag in de Drôme Classic.

In tegenstelling tot Roglic koerste Vingegaard wél al in een rittenkoers tegen Pogacar. De Deen werd in Tirreno-Adriatico tweede na de Tourwinnaar, zij het op bijna twee minuten. Verder was de voorbereiding van Vingegaard gelijk aan die van Roglic. Ook hij reed de GP Denain om de kasseien te voelen, in het Baskenland werd hij zesde waarna het via een hoogtestage in Sierra Nevada naar de Dauphiné ging. De maand juni werd afgerond met een extra stage in Tignes.

Volledig scherm Jonas Vingegaard (rechts). © Photo News

Ben O’Connor, 26 jaar, AG2R-Citroën: 32 koersdagen, 2 zeges

De derde van de jongste Dauphiné na Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. De Australiër was vorig jaar samen met Vingegaard de verrassing van de Tour. De Australiër sloop dankzij een ontsnapping op kousenvoeten naar een vierde plaats in het eindklassement. Het plan is om nu een trapje hoger te mikken. Waarnemers verwachten wel wat van O’Connor en dat is op basis van zijn uitslagen zeker niet uit de lucht gegrepen. Met de Ruta del Sol, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en de Dauphiné reed de Australiër dit jaar vier rittenkoersen uit en daarin was hij telkens goed voor een plaats bij de eerste 7 in de eindnotering.

Winnen deed O’Connor in de derde rit van de Ronde van Catalonië en van een pakketje Fransen in de Tour du Jura. O’Connor traint en woont in Andorra. In de voorbereiding op de Tour was er in mei ook een hoogtestage van ruim twee weken op de Sierra Nevada. O’Connor werkte dit seizoen ook aan zijn tijdrit, zo leren zijn uitslagen tegen de klok in vergelijking met vorige jaren. Net als bij Pogacar, Roglic en Vingegaard geen sprake van corona in de aanloop naar de Tour, al stapte O’Connor wel ziek uit Parijs-Nice in maart.

Volledig scherm Jonas Vingegaard (tweede van rechts) en Ben O'Connor (uiterst links). © Photo News

Daniel Martinez, 26 jaar, Ineos-Grenadiers: 31 koersdagen, 3 zeges

Adam Yates was enkel goed in de UAE Tour (2de) en Parijs-Nice (4de). Geraint Thomas won de Ronde van Zwitserland, maar bleef verder behoorlijk op de vlakte in 2022. Zelf zal hij het zo niet willen zeggen, maar de natuurlijke kopman bij Ineos-Grenadiers wordt meer dan waarschijnlijk Daniel Felipe Martinez. De Colombiaan cijferde zich in Zwitserland weg voor Thomas, maar werd ook mooi 8ste. Voor eigen rekening reed hij in de Ronde van het Baskenland - de zwaarste rittenkoers van één week - naar de eindzege. In de Ronde van Algarve werd Martinez derde en ook in Parijs-Nice eindigde hij op het podium.

De kleine Colombiaan bewees met zijn nationale tijdrittitel ook meer dan in orde te zijn voor het werk tegen de klok. Verder reed hij net als Roglic en Vingegaard behoorlijk overtuigend mee in de GP Denain. Met ook nog een 5de plaats in de Waalse Pijl en een 4de plaats in Luik-Bastenaken-Luik bewees hij van alle terreinen thuis te zijn. In aanloop naar de Tour ging Martinez op hoogtestage... thuis. De Colombiaan woont in de buurt van Medellin en verbleef zo in mei een hele maand op iets meer dan 1.500m hoogte.

Volledig scherm Daniel Felipe Martinez en Geraint Thomas. © Photo News

Aleksandr Vlasov, 26 jaar, Bora-hansgrohe: 43 koersdagen, 5 zeges

Hij werd wel het slachtoffer van corona in de laatste rechte lijn richting de Tour. Aleksandr Vlasov moest na zijn ritzege in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland opgeven in de leiderstrui. De Rus van Bora-hansgrohe zou intussen hersteld zijn, maar het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre het virus er heeft ingehakt. Als we van Covid abstractie maken, is Vlasov aan een uitstekend seizoen bezig. Hij won de Ronde van Romandië en eerder op het seizoen de Ronde van Valencia. Verder toonde hij zich ook met ereplaatsen in de Ronde van het Baskenland (3de) en de UAE Tour (4de) in het meerdaagse rittenwerk. In de eendagskoersen scoorde Vlasov ook. Zo werd hij 2de in de GP Indurain, 4de in de Waalse Pijl en 17de in Luik-Bastenaken-Luik. De Rus woont net als Pogacar in Monaco, maar ging eind mei ook naar Andorra om in de bergen te trainen.

Volledig scherm Aleksandr Vlasov. © Photo News

Ben jij een wielerfanaat? Speel dan mee met de Gouden Tour en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Tour Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.