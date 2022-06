“Ideaal is het niet”: Wout van Aert, inmiddels in Kopenhagen, vertelt bij vertrek dat “knie de eerste dagen een zorg zal zijn”

VTM-journalist Klaas Dewyngaert kon Wout van Aert even spreken alvorens hij zijn vlucht nam richting Kopenhagen, waar vrijdag de Tour de France start. Van Aert sukkelde de afgelopen dagen met een knieblessure. “Het gevoel zit goed ja, anders zou ik niet vertrekken”, vertelde Van Aert vanop Zaventem. “De gevoeligheid in de knie is weg, maar het zal de eerstvolgende dagen nog een zorg zijn. Een ideale situatie is het niet.”

Vier dagen gedwongen rust

Officieel is zijn Tour nooit in gevaar geweest, maar toen Van Aert twee dagen nadat hij zijn knie had gestoten nog steeds pijn had, gingen wel degelijk de alarmbellen af. Als zijn knie was gaan ontsteken, was dat een ramp geweest. Dan konden maanden voorbereiding in de vuilbak. Woordvoerder Ard Bierens: “Het is dubbel: enerzijds wisten we perfect wat we moesten doen en is het gewoon logisch dat Wout de Tour kan rijden. Anderzijds is er altijd dat ene procentje bezorgdheid: ‘Het zal toch niet zijn dat...’.”