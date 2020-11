Ian Stannard zet een punt achter zijn wielercarrière

WielrennenIan Stannard (33) stopt met koersen. Dat laat zijn ploeg INEOS Grenadiers weten. Hij kampt met reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt, en moet zijn profcarrière noodgedwongen stopzetten. Stannard is de winnaar van de Omloop 2014 en 2015 en werd derde in Parijs-Roubaix van 2016.

“Het is heel jammer dat ik op deze manier moet stoppen, maar het is duidelijk dat dit de juiste beslissing is. Voor mijn gezondheid en voor mijn familie. We hebben dit jaar alle opties afgewogen en de ploeg heeft me in elke stap ondersteund. Ik koesterde nog hoop dat ik het probleem tijdens de lockdown zou kunnen oplossen, maar eens terug op de fiets voelde ik dat mijn lichaam niet meer in staat zou zijn om te presteren op gelijk welk niveau”, aldus Stannard in een eerste reactie.

“Ik wou nog verder doen en dat competitieve vuur brandt nog steeds in mij, maar ik ben trots op wat ik bereikt heb in de sport en ik kijk fier terug op mijn carrière. Vooral ook fier omdat ik voor deze ploeg heb mogen rijden. Het was een droom die werkelijkheid werd.”

Volledig scherm Stannard op het podium van de Omloop, tussen Niki Terpstra en Tom Boonen. © REUTERS

Klassiek renner pur sang

Stannard reed sinds 2010 voor de ploeg van Dave Brailsford - toen nog Team Sky. Hij boekte zeven professionele overwinningen met als uitschieters uiteraard zijn dubbele zege in de Omloop (2014 en 2015). In 2016 werd Stannard derde in Parijs-Roubaix en in de E3 Harelbeke. In 2012 werd hij Brits kampioen op de weg. “Mijn grootste overwinning was zonder twijfel mijn tweede zege in de Omloop”, aldus Stannard. “Ik brak mijn rug het jaar ervoor en het herstelproces was het hardste dat ik meemaakte in mijn loopbaan. Als je dan die drie mannen van Quick-Step kunt kloppen, in België... Beter dan dat wordt het niet. Mensen beginnen nog steeds over die overwinning als ze me zien.”

“Al van toen ik klein was spraken de klassiekers tot mijn verbeelding. Ik wou altijd op de kasseien gaan fietsen. In mijn eerste jaar bij de ploeg, werd ik derde in Kuurne-Brussel-Kuurne onder de ergste weersomstandigheden waar ik ooit in gefietst heb. Nu nog steeds vraag Servais Knaven of ik al opgedroogd ben. Ik denk dat we toen slechts met 26 finishten, maar in zulke omstandigheden kon ik altijd net dat beetje meer”, mijmert Stannard over de ijskoude editie van 2010, toen Bobbie Traksel won. Met Geraint Thomas, Mark Cavendish en Ben Swift maakte hij deel uit van de “gouden generatie” van the British Cycling Academy.

Volledig scherm Stannard strandt in het wiel van Boonen en Hayman in Parijs-Roubaix van 2016. © Photo News

Pijn in de gewrichten

Richard Usher, teamdokter van de ploeg voegt er nog aan toe: “Ian werd 12 maanden geleden gediagnosticeerd met reumatische artritis. Het zorgt voor ernstige ontstekingen in de gewrichten en Ian heeft pijn in zijn polsen, knieën en enkels gehad. We hebben verschillende behandelingen geprobeerd, maar uiteindelijk heeft Ian de beste beslissing genomen voor zijn gezondheid op de lange termijn.

Volledig scherm Stannard op de kasseien, zijn geliefkoosde terrein. © Photo News