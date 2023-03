“‘I can’t ride’, zei hij tegen me”: Evenepoel is “niet boos op Roglic” na akkefietje en eindigt op plek vijf in massasprint, Groves wint

“Ik moest iets proberen. Het plan was om van bij het begin van de klim aan te gaan, maar het tempo lag vrij hoog. Daardoor heb ik gewacht tot in de laatste kilometer. Mijn versnelling was perfect getimed. De aanval was een beetje vergelijkbaar met die van in Luik-Bastenaken-Luik op La Redoute. Vol tot boven en ook de afdaling was er eentje à bloc. Jammer genoeg wilde Primoz niet meewerken. Ik vertelde hem dat ik voor de ritzege wilde gaan. Maar hij kreeg orders van zijn team. Dat is jammer, maar ik begrijp het wel. Ik sprak wel tegen Primoz, maar net als in interviews komt er niet veel uit bij hem. (Lacht) ‘I can’t ride’, zei hij tegen me. Ik ben niet boos. Dat hoort bij het wielrennen. Morgen wordt het alles of niets.”