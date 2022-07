Huisanalist Tom Boonen ziet Van Aert en Pogacar verder domineren in deze Tour: “Wout heeft de heldenstatus bereikt”

Tour de France Van “hij speelt met onze ballen” tot “een beetje dom”: véél bewonde­ring, maar ook vraagte­kens bij de krachttoer van Van Aert

Wout van Aert nam gisteren afscheid van de gele trui in de Tour, maar dat heeft iedereen geweten. Zowat het hele peloton was met verstomming geslagen door het nummertje dat onze landgenoot gisteren opvoerde richting Longwy. Een bloemlezing van de beste reacties, met Tom Pidcock op kop: “Hij speelt met onze ballen.” Toch werden er ook her en der vragen gesteld bij de actie. “Het was geweldig om naar te kijken, maar ook een beetje dom.”

