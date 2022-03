Huisanalist en fietsenhandelaar Niels Albert onderschat voordeel van ‘dropper seatpost’ niet, maar: “Een slechte daler heeft er niks aan”

Milaan-Sanremo Wout van Aert schrok niet van comeback Mathieu van der Poel: “Hij komt meedoen voor de prijzen”

Voor velen een verrassing, maar Wout van Aert had de terugkeer van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo verwacht. Van Aert - naar eigen zeggen in de best mogelijke conditie - denkt ook dat de Nederlander niet zomaar komt meefietsen. “Ik verwacht hem zeker in de finale.”

18 maart