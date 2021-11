Hugo Camps over het “onsmakelijke” confict tussen Van Aert en Nuyens: “Het staat stijf van de verruïneringslust en heeft alles van een vendetta”

Veldrijden Liefst 12 wedstrij­den in vijf weken: dit is het crosspro­gram­ma van Wout van Aert

Wout van Aert duikt op 4 december opnieuw het veld in. De Belgisch kampioen begint zijn crossseizoen in de Superprestigemanche van Boom. Nadien volgen nog elf veldritten in vijf weken tijd. Dat meldt Wielerflits. Of Van Aert het WK in het Amerikaanse Fayetteville rijdt, is nog niet duidelijk.

17 november