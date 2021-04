Honoré rondt huzarenstukje Deceuninck-Quick.Step af in Ronde van het Baskenland

Op papier stond vandaag de gemakkelijkste etappe van deze Ronde van het Baskenland op het programma. De vijfde etappe ging van Hondarribia naar Ondarroa. Met drie beklimmingen van derde categorie hoopten de aanvallers een massasprint te vermijden. Veel sprinters zijn er namelijk niet aanwezig in het peloton. Enkel Aranburu, Magnus Cort Nielsen, Smith en Impey zijn relatief snelle mannen in dit peloton. De absolute topsprinters zijn door het lastige parcours en de schaarse kansen niet aanwezig.

Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Josef Cerny (Deceuninck-Quick.Step), Mikel Frolich Honoré (Deceuninck-Quick.Step), Andrey Amador (Ineos Grenadiers) en Andreas Leknessund (Team DSM) hoopten te kunnen strijden voor de etappezege, maar kregen nooit veel voorsprong. Leknessund was de eerste die afhaakte. Bernard, Cerny en Honoré bleven het langst vooruit. Vooral Israël Start-Up Nation in dienst van Impey, EF Education-Nippo voor Magnus Cort Nielsen en BikeExchange van Dion Smith zorgden ervoor dat de vluchters nooit ver wegreden. In de afdaling van de laatste beklimming reden Astana-renners, Aranburu en Fraille weg.

Wat niemand verwachtte, gebeurde toch. Cerny, Honoré, Bernard bleven vooruit. Op het laatste knikje reden de twee renners van Deceuninck-Quick.Step Julien Bernard los uit het wiel. De twee kwamen bijna hand in hand over de streep, maar het was Honoré die als eerste over de streep kwam. Julien Bernard eindigde derde. Impey won de sprint voor de vierde plaats. Mcnulty kwam nooit in de problemen en gaat als leider de slotrit in.