Honger van Stuyven is nog lang niet gestild na Milaan-Sanremo: “Graag eens een jaar in tricolore”

Het BK van zondag in Waregem? Vluchtkoers, vreest Yves Lampaert. Of zelfs een totaal gesloten race die uitmondt in een onvermijdelijke groepsspurt. Dus denkt hij bij het afbakenen van de titelpretendenten spontaan aan de pure snelheid van ‘maatje’ Jasper Stuyven. Die ziet er de logica van in. “Toch vind ik Tim Merlier op dit moment de allersnelste. In een sprint is hij dé grote favoriet. Het zal dus in de eerste plaats aan hem en zijn team zijn om die situatie te creëren. Zelf moet ik rekenen op de niet-sprintersploegen om de wedstrijd mee hard te maken. Dan kan het in mijn voordeel uitdraaien.” Of Lampaert zich na zijn verschroeiende BK-tijdrit overigens niet beter zelf bij de favorieten zou rekenen, werpen we op. Stuyven lacht. “Yves plaatst zichzelf graag in de schaduw, hé. Maar je hebt gelijk: woensdag is hij daar resoluut uitgetreden.”