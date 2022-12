Hoezo knieproblemen? Van der Poel imponeert in Antwerpen, Van Aert bij comeback in het veld meteen tweede

Wielrennen Lotte Kopecky moet na relatie­breuk met Kieran De Fauw op zoek naar nieuwe trainer: “Dit zal geen negatieve impact hebben”

“Het is een keuze die je maakt.” Een punt zetten achter een relatie is nooit makkelijk en al helemaal niet wanneer die partner ook nog je trainer is, zoals in het geval van Lotte Kopecky (27). De renster die in 2022 de ene sportieve triomf na de andere kende, brak recent met haar vriend Kieran De Fauw (38) en moet meteen ook op zoek naar een nieuwe coach. “Op korte termijn, ja.”

22 november