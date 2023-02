Hoezo conditie-achterstand? Twee op twee voor indrukwekkende Pogacar, Wellens lanceert kopman in Ruta del Sol op juiste moment

Fris is hij alleszins. Na zijn winnende solo van een kleine veertig kilometer maandag in Jaen Classic, won hij ook zijn tweede koersdag van 2023 met verve. In de openinsgrit van de Ruta Del Sol snelde hij weg op 12,4 km van de streep op een steile col. Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) kon welgeteld vierhonderd meter volgen, maar moest dan lossen. Aan de streep had Pogacar een bonus van 38 seconden op Mikel Landa. “Mijn ploegmaten zorgden voor het perfecte tempo op de klim”, aldus de Sloveen, die Tim Wellens niet bij naam noemde, maar dat was wel op zijn plaats. In de klimtrein van Team UAE stond Wellens in de pikorde voor Rafal Majka en George Bennett. Onze landgenoot lanceerde zijn kopman op het juiste moment.