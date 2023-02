Hoe ziet het parcours eruit? Waar gaat u het best staan? Welke toppers tekenen present? Uw gids voor de Omloop

De start van het klassieke voorjaar staat voor de deur. In de Omloop gaat het peloton op zoek naar opvolgers voor Wout van Aert en Annemiek van Vleuten. Welke hellingen moeten de renners over? Wat zijn de hotspots langs het parcours? En welke toppers staan er aan de start? Alles wat u moet weten over de openingsklassieker.

De ene helft van het peloton stoomde zich met voorbereidingskoersen als de Ruta del Sol en de Ronde van de Algarve klaar op het voorjaar, de andere helft legde de laatste hand aan hun conditie op hoogtestage. Allemaal met hetzelfde doel: scoren in het openingsweekend.

Zaterdag 25 februari om 11 uur is het zover. Dan wordt het startschot van de Omloop gegeven in Gent. Wielerliefhebbers kunnen al op een vroeger tijdstip hun wielerhart ophalen in het Kuipke. Met een heuse show en onder luid applaus worden de renners voorgesteld. Om 9 uur is er de ploegenvoorstelling van de mannen en om 12 uur is er de teampresentatie bij de vrouwen. De voorstellingen zijn via een livestream bij Proximus te zien. Voor updates over de wedstrijd zit je uiteraard goed bij HLN.be.

Volledig scherm © Photo News

Parcours: Molenberg opnieuw in parcours en licht oplopende finish

Onder de schaduw van het SMAK trekken de renners vanaf 11u richting Ninove. Een parcours van 207,3 kilometer, aangedikt met 12 hellingen en 9 kasseistroken moet uitsluitsel geven over de winnaar. De Molenberg is in vergelijking met vorig jaar weer van de partij, maar verder zijn er geen grote veranderingen in het parcours. Het duo Haaghoek-Leberg is met drie passages weer de slagader van het parcours. De Molenberg moet met nog 40 kilometer te gaan de poort tot de finale openbeuken.

Na de laatste keer Leberg, rest er de renners nog 33 kilometer. In het slot volgen de vier laatste hellingen elkaar in een sneltempo op. De Berendries en de Elverenberg-Vossenhol, gevolgd door de iconische beklimming over de Muur en de Bosberg moeten de Omloop in een definitieve plooi leggen. Nadien volgen er voor de renners én het publiek nog 12 zenuwslopende kilometers richting Ninove. De Omloop komt niet langer aan op de Onderwijslaan, maar kiest nu voor de bredere en licht oplopende Elisabethlaan. De aankomst wordt rond 16 uur verwacht.

Volledig scherm Het parcours van de Omloop. © Flanders Classics.

Overzicht hellingen en kasseistroken Start: 11u00 Kasseistrook 1: Haaghoek (op 171 km van finish) Helling 1: Leberg (op 168 km van finish) Kasseistrook 2: Lange Munte (op 114 km van finish) Helling 2: Kattenberg (op 98 km van finish) Kasseistrook 3: Holleweg (op 97 km van finish) Kasseistrook 4: Haaghoek (op 92 km van finish) Helling 3: Leberg (op 89 km van finish) Kasseistrook 5: Paddestraat (op 82 km van finish) Helling 4: Hostellerie (op 72 km van finish) Helling 5: Valkenberg (op 64 km van finish) Volledig scherm De Muur van Geraardsbergen is opnieuw de scherprechter. © Photonews Kasseistrook 6: Holleweg (op 56 km van finish) Helling 6: Wolvenberg (op 53 km van finish) Kasseistrook 7: Kerkgate (op 50 km van finish) Kasseistrook 8: Jagerij (op 47 km van finish) Helling 7: Molenberg (op 41 km van finish, passage tussen 15u02 en 15u26) Kasseistrook 9: Haaghoek (op 36 km van finish) Helling 8: Leberg (op 33 km van finish) Helling 9: Berendries (op 29 km van finish) Helling 10: Elverenberg - Vossenhol (op 27 km van finish) Helling 11: Muur van Geraardsbergen (op 15 km van finish, passage tussen 15u37 en 16u05) Helling 12: Bosberg (op 11 km van finish, passage tussen 15u43 en 16u11) Aankomst: omstreeks 16u00

Waar gaat u best staan op het parcours?

Bent u van plan om de Omloop niet op televisie, maar langs het parcours te volgen, dan is een plekje op de Leberg of Haaghoek sowieso een goede keuze. Het peloton gaat drie keer over zowel de Leberg als de kasseien van de Haaghoek, en dat zowel in het begin, midden als in het slot van de koers. Je krijgt er de renners dus sowieso het vaakst te zien. Bovendien is er meer dan voldoende plaats voor toeschouwers. In de buurt van beide passages ligt ook de Berendries, waar de renners in het slot van de koers over rijden. Een oversteek is snel gemaakt.

Uiteraard is de mythische Muur van Geraardsbergen, zeker in volle finale, ook een ideale plaats als supporter. Al zal je daar wel heel vroeg moeten postvatten, wil je een plek met voldoende zicht veroveren.

Volledig scherm © BELGA

Zo ging het vorig jaar: Van Aert solo over de finish

De Omloop kreeg vorig jaar zijn gedroomde winnaar. Wout van Aert was meteen op de afspraak en wist zijn favorietenrol waar te maken. Aan de voet van de Bosberg ontbond Van Aert zijn duivels en als een volleerd tijdrijder reed hij 12 kilometer solo richting de eindmeet. Daar maakte hij met zijn vingers een ‘V’. Dat was een V voor victorie, maar het was ook een V voor vrede. Enkele dagen voor de Omloop barstte de oorlog in Oekraïne los. Sonny Colbrelli, toen nog van de partij, en Greg Van Avermaet sprintten om de overgebleven podiumplaatsen, op 22 seconden van Van Aert.

KIJK. Wout van Aert na zijn overwinning in de Omloop

Deelnemers: Kansen genoeg zonder Grote Drie

Op de weg raak je ook niet van de Grote Drie af, behalve dan in het openingsweekend. In het veldrijden flankeert Pidcock aan de zijde van Van Aert en Van der Poel, maar op de weg mag de Brit ingeruild worden voor een Sloveen: Tadej Pogacar. De drie heren staan niet aan de start in Gent. Van Aert zal zichzelf dus niet kunnen opvolgen, want hij bereidt zich op de Teide voor. Pogacar sloeg meteen aan het koersen en begon als een sneltrein aan zijn seizoen. Van der Poel wist op zijn beurt vertrouwen te tanken door de bovenhand op Van Aert te nemen op het WK veldrijden.

Maar genoeg over de afwezigen, over naar de aanwezigen. Zij kunnen een gouden zaak doen door hun voorjaar meteen met een knaller te openen. Met 57 Belgische winnaars zijn de Belgen hoofdleveranciers voor de winst. De naam die in de aanloop naar de openingsklassieker het meest over de tongen rolt, is die van Arnaud De Lie. De jonge spurtbom bewees in de voorbereidingskoersen dat hij in uitstekende doen is. Onze landgenoot heeft al drie zeges op zijn teller staan, maar ook naast zijn overwinningen toonde hij zich sterk. In de Ster van Bessèges reed hij in een klimetappe naar een achtste plaats. Het gaat hem dus voor de wind, wat ervoor zorgde dat de Omloop in extremis aan zijn kalender werd toegevoegd.

Volledig scherm Arnaud De Lie voegde de Omloop nog toe aan zijn programma. © AFP

De Lie zal eerst voorbij de vaste waarden moeten voor hij in aanmerking komt voor de winst. Jasper Stuyven kan voor een tweede zege in de Omloop gaan. Hij bewees in het verleden al dat hij op een slimme manier de koers naar zijn hand kan zetten. Ook Yves Lampaert en Tiesj Benoot kunnen voor eigen rekening rijden. Soudal-Quick.Step haalde onlangs een 900ste zege binnen dankzij Mauri Vansevenant. Lampaert en Kasper Asgreen kunnen die teller zomaar laten oplopen. Jumbo-Visma kan op zijn beurt gevaarlijk uit de hoek komen met Benoot en aanwinst Dylan van Baarle.

Victor Campenaerts van Lotto-Dstny staat ook klaar om zijn kans te grijpen. Hij deed afgelopen weekend nog mee aan het WK Zwift, maar heeft zijn zinnen gezet op de Omloop.

Andere renners om in de gaten te houden: Jasper Philipsen, Tom Pidcock, Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Tim Wellens, Dylan Teuns, Christophe Laport, Ben Turner, Magnus Sheffield, Stefan Küng, Benoit Cosnefroy, Matej Mohoric, Fred Wright, Peter Sagan, Dries Van Gestel en Florian Sénéchal.

Volledig scherm Dylan van Baarle. © BELGA

Laatste 10 winnaars 2013: Luca Paolini (Ita) 2014: Ian Stannard (G-Br) 2015: Ian Stannard (G-Br) 2016: Greg Van Avermaet (Bel) 2017: Greg Van Avermaet (Bel) 2018: Michael Valgren (Den) 2019: Zdenek Stybar (Tsj) 2020: Jasper Stuyven (Bel) 2021: Davide Ballerini (Ita) 2022: Wout van Aert (Bel) Volledig scherm Van Aert opende meteen zijn teller in de Omloop. © BELGA

Vrouwen: eerste Belgische winnares in de Omloop?

Het zal niet verbazen, maar het zijn de Nederlandse vrouwen die de plak zwaaien in de Omloop. Onze noorderburen wonnen maar liefst 11 keer op 14 edities. Nog een opvallende statistiek: er wist nog geen enkele Belgische renster te winnen. Lotte Kopecky kwam in 2021 het dichtst met een vierde plek.

Kopecky kan alvast een gooi doen naar de winst. Zij verschijnt aan de start in Gent om haar wegseizoen in te luiden. Om 13u25 trekken de vrouwen hun motor op gang op dezelfde plek als de mannen. Zij krijgen een tocht van 132 kilometer, met 8 hellingen en 5 kasseistroken, voorgeschoteld.

De laatste 56 kilometer is volledig hetzelfde als bij de mannen. Kopecky en co krijgen dus ook te maken met het duo Haaghoek-Leberg, zij het maar één keer. De Berendries en Elverenberg-Vossenhol, gevolgd door de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moet ook hun Omloop kruiden. De aankomst bij de vrouwen wordt rond 17u30 verwacht op de Elisabethlaan.

Volledig scherm © BELGA

Overzicht hellingen en kasseistroken Start: 13u25 Kasseistrook 1: Lange Munte (op 104 km van finish) Helling 1: Edelareberg (op 58 km van finish) Kasseistrook 2: Holleweg (op 56 km van finish) Helling 2: Wolvenberg (op 53 km van finish) Kasseistrook 3: Kerkgate (op 50 km van finish) Kasseistrook 4: Jagerij (op 47 km van finish) Helling 3: Molenberg (op 41 km van finish, passage tussen 16u09 en 16u26) Kasseistrook 5: Haaghoek (op 36 km van finish) Helling 4: Leberg (op 33 km van finish) Helling 5: Berendries (op 29 km van finish) Helling 6: Elverenberg - Vossenhol (op 27 km van finish) Helling 7: Muur van Geraardsbergen (op 15 km van finish, passage tussen 16u49 en 17u11) Helling 8: Bosberg (op 11 km van finish, passage tussen 16u55 en 17u18) Aankomst: omstreeks 17u00

Zo ging het vorig jaar: Van Vleuten verrast Vollering in sprint met twee

Annemiek van Vleuten, een naam die in het vrouwenwielrennen klinkt als een klok, won de Omloop voor de tweede keer in haar carrière. Net als bij de heren, ging de uiteindelijke winnares ook aan op de voet van de Bosberg. Het enige verschil: Van Vleuten kreeg nog het gezelschap van Vollering. Met twee reden ze naar Ninove.

Van Vleuten wist dat Vollering in normale wedstrijdomstandigheden de snelste van de twee was. Met nog twee kilometer te gaan, deed ze nog een laatste poging om Vollering uit haar wiel te kletsen, helaas zonder resultaat. De renster van SD Worx kleefde in haar wiel, klaar om te sprinten. Van Vleuten besloot er dan maar een lange sprint van te maken, in de hoop Vollering uit te putten. Haar plannetje lukte. De renster van Movistar klopte Vollering op de meet en mocht vieren.

Volledig scherm Vollering (links) en Van Vleuten (rechts) trokken met twee naar de finish. © Photo News

Deelnemers: Kopecky en Van Vleuten tussen sterk blok van Trek-Segafredo

Lotte Kopecky wil er samen met haar ploeg SD Worx meteen staan in de openingsklassieker. Onze landgenote is in vorm, dat bewees ze met twee medailles op het EK baanwielrennen. Maar vroeg op het seizoen is er zeker nog groeimarge. Kopecky legde op stage in Spanje de laatste hand aan haar voorbereiding op het wegseizoen. In de Omloop wordt ze bijgestaan door twee vrouwen die zelf ook in staat moeten zijn om te winnen: Demi Vollering en Europees kampioene Lorena Wiebes. Met dat drietal heeft SD Worx een ijzersterk blok aan de start staan.

Annemiek van Vleuten, de winnares van 2022, zegt eind dit jaar het wielrennen vaarwel. De regerende wereldkampioene is bezig aan haar afscheidsjaar. De focus ligt op de drie grote rondes, maar waar ze kan, zal Van Vleuten toeslaan, dus ook in de Omloop.

Trek-Segafredo heeft naast SD Worx ook een sterk blok aan de start. De Italiaanse Elisa Longo Borghini is samen met haar landgenote en Italiaans kampioene Elisa Balsamo kopvrouw met dienst. SMet Ellen Van Dijk als motor kunnen zij het ploegenspel uitspelen.

Ook Belgisch kampioene Kim De Baat en landgenotes Shari Bossuyt, Jesse Vandenbulcke en Julie De Wilde zullen van de partij zijn komende zaterdag.

Volledig scherm Kopecky toonde in Grenchen haar goede vorm met een Europese titel en een bronzen medaille. © AFP

Laatste tien winnaars vrouwen 2013: Tiffany Cromwell (Aus) 2014: Amy Pieters (Ned) 2015: Anna van der Breggen (Ned) 2016: Elizabeth Deignan (G-Br) 2017: Lucinda Brand (Ned) 2018: Christina Siggaard (Den) 2019: Chantal van den Broek-Blaak (Ned) 2020: Annemiek van Vleuten (Ned) 2021: Anna van der Breggen (Ned) 2022: Annemiek van Vleuten (Ned)

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Het weer

Niet onbelangrijk: het weerbericht. In de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne kan het vaak alle kanten op, gelukkig voor de renners lijkt het dit jaar goed mee te vallen met de weersomstandigheden. Zowel zaterdag als zondag geeft de thermometer 7 graden aan. De wind blaast met windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten. Dat betekent dat het na de Muur wind op is tot in Ninove. In Kuurne-Brussel-Kuurne wordt het zo wellicht sprinten met de wind in de rug.

Volledig scherm Mads Pedersen won twee jaar geleden Kuurne-Brussel-Kuurne na een massasprint. © Photo News