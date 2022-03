Hoe ziet het parcours eruit? Naar welke toppers moeten we uitkijken? Uw gids voor de Strade Bianche

Het parcours

Om 11.40u weerklinkt het startschot in Siena. Met elf grindstroken onderscheidt de Strade Bianche - letterlijk vertaald ‘witte wegen’ - zich van de andere voorjaarsklassiekers. Van de 184 kilometer moeten er 63 worden afgewerkt op grindwegen waar het stof bij het minste zuchtje wind opwaait. Verschiet ook niet wanneer u renners aan de kant van de weg ziet staan met een lekke band. Scherpe steentjes zijn alomtegenwoordig op de sterrati, zoals de Italianen het noemen. De grindwegen hebben bovendien een oplopend karakter met onder andere stroken tot 18%. Een kolfje naar de hand van de punchers.

Volledig scherm © BELGA

In de laatste 50 kilometer moeten de renners nog vier grindsectoren doorstaan. Die van Monte Sante Marie (11,5 kilometer) loopt ruig bergop en kan zorgen voor een serieuze schifting. Na een korte grindstrook van 800 meter, volgt op 20 kilometer van de finish de Colle Pinzuto (2,4 kilometer). Met stukken tot 15% iets voor echte klimmers en punchers. De laatste grindstrook is op 12 kilometer van streep, Le Tolfe. Met een pittige klim met een maximaal stijgingspercentage van 18%, moeten alle renners hier op hun hoede zijn.

Vanuit de glooiende Toscaanse heuvels rijden de renners door smalle straatjes terug naar Siena. Bij het binnenrijden van het oude centrum van de stad wacht de renners in de slotkilometer nog één finale hindernis: de Via Santa Caterina, goed voor 500 meter klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van 12,4% met een piek van 16%. In 2018 moest Wout van Aert door krampen er even van de fiets. Om maar aan te geven hoe steil die klim is. Na de Via Santa Caterina volgen nog enkele bochten alvorens de renners de finish bereiken op de idyllische Piazza Del Campo.

Bekijk hieronder: Lefevere kijkt uit naar Strade Bianche, maar stoort zich aan kopieergedrag: “Organiseer dan een mountainbikekoers”

Zo verliep het vorig jaar:

Vorig jaar zorgde de Monte Sante Marie op 50 kilometer van de finish voor een eerste schifting. Een elitegroepje met onder andere Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Bernal, Alaphilippe en Pidcock kon er zich losscheuren van het peloton. Op Le Tolfe - de laatste grindstrook - plaatste Van der Poel een versnelling waar alleen Alaphilippe en Bernal een antwoord op konden verzinnen. De toenmalige Nederlandse kampioen maakte het verschil op de laatste klim van de dag, de Via Santa Caterina. Met een machtsexplosie reed Van der Poel er Alaphilippe en Bernal knal uit het wiel vooraleer hij het zegegebaar mocht maken op de Piazza Del Campo.

Overzicht grindstroken en hellingen:

Grindstrook 1: Vidritta - 2,1 km (op 166 km van finish)

Grindstrook 2 en helling 1: Bagnaia - 5,8 km (op 159 km van finish)

Grindstrook 3: Radi - 4,4 km (op 147 km van finish)

Grindstrook 4: La Piana - 5,5 km (op 136 km van finish)

Helling 2: Montalcino - 4 km (op 117 km van finish)

Grindstrook 5: Lucignano d’Asso - 11,9 km (op 108 km van finish)

Grindstrook 6: Pieve a Santi - 8 km (op 95 km van finish)

Grindstrook 7: San Martino in Grania - 9,5 km (op 72 km van finish)

Grindstrook 8 en helling 3: Monte Sante Marie - 11,5 km (op 54 km van finish)

Grindstrook 9: Monteaperti - 0,8 km (op 24 km van finish)

Grindstrook 10 en helling 4: Colle Pinzuto - 2,4 km (op 19 km van finish)

Grindstrook 11 en helling 5: Le Tolfe - 1,1 km (op 13 km van finish)

Helling 6: Via Santa Caterina - 0,5 km (op 1 km van finish)

Volledig scherm Mathieu van der Poel op Le Tolfe. © Photo News

Deelnemers

De winnaar van vorig jaar, Mathieu Van der Poel, is er niet bij. Hij werkt in alle rust volop aan zijn terugkeer na een rugblessure, die hem eind december tot verplichte rust dwong. De tweede, Julian Alaphilippe, is wel van de partij. De Franse wereldkampioen doet in Toscane een gooi naar zijn eerste overwinning van het nog prille seizoen. Met veel hoogtemeters (meer dan 3.000) en een aankomst voor punchers vindt hij in en rond Siena een parcours op zijn maat. Egan Bernal, de derde in 2021, is na zijn botsing tegen een stilstaande bus goed drie weken geleden in volle revalidatie en neemt dus logischerwijs geen deel aan de Strade.

Geen Van der Poel en Bernal dus, maar ook geen Wout van Aert. De Strade Bianche past niet in het voorjaarsprogramma van de kersverse winnaar van de Omloop. Van Aert start zondag wel in de Franse rittenkoers Parijs-Nice.

Met wie moet Alaphilippe dan wel rekening houden? Na twee ritoverwinningen en het eindklassement in de UAE Tour zal de Sloveen Tadej Pogacar vol vertrouwen zitten om zijn klassieke voorjaar te openen met een knaller. De tweevoudige Tourwinnaar zal beter willen doen dan zijn zevende plek van vorig jaar.

Ook Tom Pidcock mag met stip worden aangeduid. De jonge Brit liet een goede indruk na in het Vlaamse openingsweekend en heeft met een vijfde plek vorig jaar getoond dat hij met de nodige ambitie aan de start mag verschijnen. Met zijn behendigheid op de fiets, heeft hij de capaciteiten om de aparte ondergrond in zijn voordeel te laten uitdraaien.

Andere buitenlandse kleppers luiden naar de namen: Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Michael Gogl, Michael Valgren, Michael Matthews, Romain Bardet, Matej Mohoric, Michal Kwiatkowski, Alexey Lutsenko en Gianni Moscon.

Volledig scherm © BELGA

Belgische favorieten

Bij de Belgen is het vooral uitkijken naar Tiesj Benoot en Tim Wellens. Benoot maakte indruk in het openingsweekend als knecht van Van Aert en lijkt in de Strade meer zijn eigen kans te mogen gaan. Bovendien weet Benoot wat het is om te winnen in Siena. In 2018 won de 27-jarige Gentenaar op de Piazza Del Campo.

Tim Wellens moest door ziekte forfait geven voor de Omloop. Dat was best jammer, want Wellens toonde de voorbije weken zijn vorm met onder andere een ritoverwinning in de Tour du Var. Afwachten hoe fit de renner van Lotto-Soudal aan de start verschijnt in Siena. In 2017 eindigde Wellens al eens 3e in de Strade Bianche.

Andere Belgen die zich willen laten zien in Toscane zijn: Philippe Gilbert, Victor Campenaerts en Greg Van Avermaet.

Volledig scherm Tiesj Benoot mocht in 2018 juichen op de Piazza Del Campo. © Getty Images

Laatste 10 winnaars:

2012: Fabian Cancellara (Zwi)

2013: Moreno Moser (Ita)

2014: Michal Kwiatkowski (Pol)

2015: Zdenek Stybar (Tsj)

2016: Fabian Cancellara (Zwi)

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2018: Tiesj Benoot (Bel)

2019: Julian Alaphilippe (Fra)

2020: Wout van Aert (Bel)

2021: Mathieu van der Poel (Ned)

Volledig scherm © Photo News

Recordhouder (3 overwinningen):

Fabian Cancellara: 2008, 2012, 2016

Overwinningen per land:

3: België, Zwitserland

2: Polen

1: Rusland, Zweden, Kazachstan, Italië, Tsjechië, Frankrijk, Nederland

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Kijk en/of beluister op HLN.be en alle streamingdiensten naar de tweede aflevering van ‘Wuyts & Boonen’:

