Hoe wordt zo’n aerodynamisch pak ontwikkeld? Bioracer vertelt over de samenwerking met Ganna: “Filippo zelf is de bepalende factor”

Tour de FranceDe tegenstand is gewaarschuwd. Filippo Ganna (25) zal de openingstijdrit in de Tour afwerken met splinternieuwe Pinarello Bolide F en het “allersnelste tijdritpak ooit”. Wij legden ons oor te luister bij producent Bioracer om te horen wat er allemaal achter het pak van Ganna zit en hoe het wordt gemaakt.

Filippo Ganna is straks dé topfavoriet om de gele trui te veroveren in Kopenhagen. De Italiaanse wereldkampioen tegen de klok krijgt daarbij steun van onder meer Bioracer. De kledingsponsor van INEOS Grenadiers leverde een extra inspanning voor de openingstijdrit. “Filippo Ganna zal tijdens de openingsetappe in zijn allersnelste opstelling ooit van het startpodium rollen”, luidt het bij het Belgische merk. “Die configuratie bestaat niet alleen uit een gestroomlijnde helm en een speciale tijdritfiets, maar ook uit een extra aerodynamisch tijdritpak op maat.”

Van Wout van Aert is geweten dat hij via Jumbo-Visma nauw samenwerkt met de Universiteit van Eindhoven en professor aerodynamica Bert Blocken voor zijn tijdritpak. Bioracer, dat een eigen windtunnel ter beschikking heeft in Beringen doet hetzelfde met Ganna via de Polytechnico Universiteit in Milaan, met Ineos-Grenadiers en met de Universiteit van Trondheim in Noorwegen. “Op die manier zijn er drie onafhankelijke controlepunten om de data voor een pak te controleren en valideren”, legt Bioracer-CEO Danny Segers uit. “Filippo zelf is de bepalende factor in het hele verhaal: als hij mee is in het gevoel van een pak, dan vertrekken we van daaruit.”

“Elk pak is maatwerk, bemeten op het lichaam van de individuele atleet”, gaat Segers verder. “Wat voor Ganna werkt, kan voor Geraint Thomas een klein beetje anders zijn. Het pak van Filippo voor de tijdrit in Kopenhagen werd volledig aan zijn lichaamsbouw, voorkeuren en racepositie aangepast. Het gaat zelfs zo ver dat we bepaalde stoffen en structuren op bepaalde plaatsen van het lichaam aanbrengen op het pak. Zo krijg je een soort lappendeken die het best bij de aerodynamische houding en het gevoel van de renner past.”

Bij het pak van Ganna zijn de naden bijvoorbeeld gelast en getapet in plaats van ze klassiek te stikken. Bovendien zijn ze ook strategisch geplaatst om zelfs de kleinste turbulenties te vermijden die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op zijn aerodynamica. Daarnaast is er gekozen voor een glad stofoppervlak op de rug en mouwen. De stof van het pak duwt en dwingt Ganna op bepaalde plaatsen - bijvoorbeeld rond de schouders - om in een aerodynamische houding te blijven zitten.

De technologie achter een pak gaat dus ver, maar er zit blijkbaar nog rek op. “We zijn verbaasd hoeveel marge er nog op pakken zit”, aldus Segers. “Onze ontwikkelaars wisten even niet meer waar te zoeken om het pak nog verder te optimaliseren, maar het is ongelofelijk wat we nu binnenkrijgen uit die driehoekswerking met Ineos, Ganna (Polytechnico Milaan) en de Universiteit van Trondheim. Vooral vanuit die laatste partij komen veel nieuwe inzichten.”

“Er is nu een team van ons in Kopenhagen van drie mensen met naaimachines om Ineos-Grenadiers in de laatste rechte lijn naar de tijdrit bij te staan. Sommige renners willen hun pak in laatste instantie nog iets smaller of korter. Geraint Thomas is in de winter in België geweest om te testen, maar Thomas in december en Thomas nu, dat scheelt 7 kilogram en een paar maten. Doorheen het seizoen worden de pakken constant geëvalueerd. Het is telkens wat bijpassen en door corona niet altijd makkelijk om kortbij de renners te komen.”

“Filippo heeft dit seizoen nog maar één tijdrit verloren met ons pak, dat helpt qua vertrouwen. In Zwitserland zat er drie man van Ineos-Grenadiers in de top tien van de slottijdrit en eindigde Thomas op 3 seconden van Evenepoel, dat zijn indicaties dat het goed zit. Stel dat Ganna zijn eerste tijdrit in Besseges dit jaar had verloren, dan zaten we met een probleem in het eerste jaar van onze samenwerking. Ganna werkte jaren met Castelli en zat nog in die mindset. We wisten dat het belangrijk was om meteen op de afspraak te zijn en dus zijn we met vier pakken naar Besseges getrokken en hebben we hem laten kiezen. De configuratie rond het pak van Ganna staat nu op punt en daar zit zowel bij de renner als bij ons het grootste vertrouwen in.”

Filippo Ganna: “Iederéén is vrijdag een rivaal”

Tijdrijden, dat is tegenwoordig synoniem met de naam Filippo Ganna. De Italiaan is een tweevoudige wereldkampioen in de discipline. En dat maakt van hem de te kloppen man in de openingstijdrit van de Tour de France.

Dat wordt, zo verwacht iedereen, een duel met Wout van Aert. Zoals drie weken geleden nog in het Critérium du Dauphiné. Winnaar: Ganna, tweede: Van Aert.

Wie wordt vrijdag dan zijn grote rivaal? De vraag was woensdag een binnenkoppertje voor Ganna, maar in plaats van de naam Van Aert zei Ganna: “Iederéén is een rivaal. Zelfs mijn ploegmaat Adam Yates hier naast mij.” Het hinderde niet dat Yates enkele ogenblikken eerder gezegd had dat, met zijn zestig kilo, tijdrijden écht zijn ding niet is.

Ganna ging onverstoorbaar verder: “Iedereen is 110 procent bij de start van de Tour, niets is gemakkelijk. Ik ga voor de overwinning en voor de gele trui. Maar of ik die in mijn museum zal mogen hangen, zullen we pas vrijdagavond weten.”

De speciale bolide van Ganna:

En dan is er nog de fiets van Filippo Ganna, de nieuwe Pinarello Bolide F. Het is een nieuwe uitgave van de reeds bestaande Bolide F. Die werd jaarlijks herbekeken, maar kreeg nu voor het eerst sinds 2012 en de Tourwinst van Bradley Wiggins een volledige revisie. Speciaal aan de fiets van Ganna zijn uiteraard de beugels, die op maat van zijn armen en handen zijn gemaakt. Ook de wielen van Princeton zijn weer van de partij. Verder valt ook het spuitwerk op: op het kader zijn referenties terug te vinden naar de wereldtitels van Ganna en zijn bijnaam: Top Ganna.

