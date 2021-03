Hoe wielrenners nu ook vaders mogen zijn en de eerste blik na de koers voor de baby is: “Aan de kinderen tonen wat papa doet, maakt hem trots”

Het was zondag 11 april 1954 en de wereld was nog in zwart-wit, of zo leek het toch. Na een tocht tussen Parijs en Roubaix die bijna zeven uur duurde, draaide Raymond Impanis - het ‘bakkerke van Berg’ - de roze velodroom op. Het volk op de tribunes juichte, maar één jongen schreeuwde nog luider dan de duizenden anderen zijn keel schor: Impanis’ zoon Ben, toen 6. “Ik herinner me die dag nog levendig”, zegt Ben Impanis (73). “Ik was met een kameraad van mijn vader naar Roubaix gereden. Mijn pa was een paar dagen voor de koers met de trein in Brussel vertrokken, naar Parijs. Na de koers zouden wij hem dan met de auto naar huis brengen. Zo ging dat in die tijd, hé. Hoe de koers verliep, wisten we niet. Af en toe kwam er wat nieuws, van mensen die langs het parkoers stonden en dan naar de piste in Roubaix belden om te zeggen dat er vijftien man voorop reed en wat hun voorsprong was. En ineens klonk er rumoer: de coureurs waren daar! Ik zat op de tribune, aan de finish, tegenover de poort waar ze binnen kwamen: mijn vader was zo vuil van het stof dat ik hem niet direct herkende. Maar meteen daarna kwam de euforie: hij ging winnen! Ik ben, toen hij juist over de finish was, over de balustrade geklommen en naar het binnenplein gelopen, waarschijnlijk dwars tussen sprintende renners. (lacht) De vriend van mijn vader - een beer van een vent - kwam mij achterna en werd door de politiemannen tegen de grond gewerkt. Dat heeft achteraf nog veel discussie gekost om aan een boete te ontsnappen.”