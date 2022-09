Hoe werkt een transfer in de koers? Het kan even goed, maar is eigenlijk ‘not done’

Wielrennen Lotto praat met Axel Merckx na vertrek John Lelangue, Marc Sergeant haalt stevig uit: “Eerst een gat maken, dan het zinkend schip verlaten”

Lotto gooit het over een andere boeg. Manager John Lelangue (51) staat volgend jaar niet meer aan het hoofd van de ploeg. De chemie is weg, de degradatie uit de WorldTour wordt wellicht het trieste eindpunt. Axel Merckx (50) is in beeld om de (sportieve) taken over te nemen. Marc Sergeant (63), die vorig jaar werd bedankt voor bewezen diensten, haalt op Twitter hard uit naar Lelangue.

