Hoe Van Aert zijn topvorm tot Roubaix wil vasthouden: “Vooral uitrusten en niet veel zware trainingen meer”

Wielrennen Een onvergete­lij­ke dag: jonge koersfan die zaterdag drinkbus kreeg van Eenkhoorn wordt rondgeleid op teambus Jum­bo-Vis­ma en mag zelfs mee het startpodi­um op

13 september Een prachtig moment in de Tour of Britain gisteren. In volle finale, op een kilometer of 10 van de aankomst in Edinburgh, kreeg de kopgroep van vijf het gezelschap van een zesde pion. Voor eventjes dan toch. Een jonge knaap, Xander Graham, trok zich op het voetpad in gang en reed in volledig tenue even mee met de grote jongens. Pascal Eenkhoorn, ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma, had dat gezien en bezorgde het kind de dag van z'n leven. De Nederlander reikte de drinkbus aan, en de jongen pakte die als een volleerde profrenner aan. Het leverde mooie beelden op. De zege van Yves Lampaert stond zo even wat meer in de schaduw.