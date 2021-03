Hoe straf waren de cijfers van Van der Poel in de Strade? Zijn performance manager duidt en benadrukt wat het echt speciaal maakt

Wielrennen Tiesj Benoot droomt stiekem van eindzege in grote ronde: “Maar eerst nog zo’n Vlaamse eendags­koers proberen winnen”

7 maart Tweede, werd Tiesj Benoot (27) vorig jaar in Parijs-Nice. Op amper 18 seconden van de eindzege. De (grote)ronderenner in hem nam dat nieuwe signaal ter harte: ‘plus est en lui’. Een ‘Tom Dumoulinke’ doen, zoals in de Giro 2017? “Mijn droom, ja. Maar heel prematuur.”